 Фінал US Open: Надаль у п′ятигодинному матчі здолав Медведєва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.09.2019

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Новини

Фінал US Open: Надаль у п'ятигодинному матчі здолав Медведєва

Фінальний подинок US Open 2019 між іспанцем Рафаелем Надалем і росіянином Данилом Медведєвим тривав майже п'ять годин. У підсумку - перемога іспанця з рахунком 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4.

Рафаель Наладь тріумфує на US Open 2019

Рафаель Наладь тріумфує на US Open 2019

Іспанський тенісист Рафаель Надаль переміг росіянина Данила Медведєва у фінальному матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу 2019 року (US Open) у чоловічому одиночному розряді, який відбувся у неділю, 8 вересня, у Нью-Йорку.

Напружений поєдинок тривав майже п'ять годин і завершився у п'яти сетах - 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4. Надаль повів за сетами з рахунком 2-0, проте 23-річний Медведєв, який вперше грав у фіналі турніру серії Grand Slam, адаптувався до гри свого титулованого суперника і переміг у двох наступних сетах - 2-2. У вирішальному, п'ятому сеті іспанцю вдалося з третьої спроби реалізувати матчбол і виграти поєдинок.

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Канадка Б'янка Андреєску стала тріумфаторкою US Open 2019 року, здолавши у фіналі Серену Вільямс. Це - перший трофей серії Grand Slam на рахунку молодої тенісистки. (08.09.2019)

Іспанський тенісист Рафаель Надаль вкотре став переможцем турніру серії Grand Slam на кортах Rolland Garros. У трьох сетах іспанець не лишив шансів австрійцю Домініку Тіму. (10.06.2018)

Перемога на US Open 2019 стала для 33-річного Рафаеля Надаля його 19-м титулом чемпіона турнірів у серії Grand Slam - на один менше, ніж у швейцарця Роджера Федерера, який є рекордсменом за кількістю "шоломів" серед чоловіків. Федерер має у своєму активі 20 перемог на турнірах серії Grand Slam.

Данило Медведєв вперше грав у фіналі турініру Grand Slam

Данило Медведєв вперше грав у фіналі турініру Grand Slam

Надаль перемагає на US Open вчетверте у своїй кар'єрі - раніше він тріумфував у Нью-Йорку у 2010-му, 2013-му та 2017-му роках. У червні цього року іспанець 12-й раз переміг на турнірі French Open - таким чином у підсумку протягом 2019 року він додав до свого активу дві перемоги на турнірах серії Grand Slam.

"Це неймовірна подія. Усе це літо є неймовірним для мене, і я пам'ятатиму кожен його момент. У мене гарна пам'ять, якщо говорити про теніс, і я точно пам'ятатиму це навіть коли мені буде 70 років", - сказав Надаль після перемоги над Медведєвим.

Нагадаємо, напередодні, 7 вересня, у жіночому фіналі US Open 2019 канадка Б'янка Андреєску перемогла господарку турніру Серену Вільямс.

 

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