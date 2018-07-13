Фінал ЧС-2018 буде судити аргентинець Пітана

Головним суддею фінального матчу Чемпіонату світу з футболу, який проходить в Росії, призначений аргентинець Нестор Пітана. Про це у четвер, 12 липня, повідомила Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА). За золото ЧС-2018 у фіналі, який пройде 15 липня, поборються збірні Франції та Хорватії.

"Для мене велика честь бути обраним в якості рефері фіналу! Щасти обом командам, я зроблю все можливе!" - написав арбітр у своєму блозі в Twitter. Пітана буде працювати на фінальному матчі ЧС вперше у своїй кар'єрі.

Його асистентами будуть аргентинці Ернан Майдана і Хуан Белатті. Резервним суддею призначений Бйорн Кейперс, резервним асистентом - Ервін Зейнстра, обидва - з Нідерландів. На ЧС-2018 Нестор Пітана судив в чотирьох матчах: Росія - Саудівська Аравія, Мексика - Швеція, Хорватія - Данія і Уругвай - Франція.

Головний матч Чемпіонату світу з футболу 2018 року відбудеться 15 липня в Москві. Франція вийшла в фінал, обігравши Бельгію, Хорватія в півфіналі перемогла збірну Англії. 14 липня Англія і Бельгія зіграють за третє місце в Санкт-Петербурзі.