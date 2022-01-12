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Філіппо Гранді

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філіппо Гранді".

Італійський дипломат Філіппо Гранді більшу частину своєї дипломатичної кар'єри пропрацював у різних структурах Організації Об'єднаних Націй. З 2016 року він є верховним комісаром ООН у справі біженців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану

ООН збирає світом 4,4 мільярда євро на допомогу Афганістану 12.01.2022

Термінова гуманітарна допомога необхідна більшості мешканців Афганістану, заявили в ООН і закликали до безпрецедентного за масштабом збору коштів на будівництво сховищ, доступ до питної води та боротьбу з голодом.
У 2019 році переселення потребуватимуть 1,4 мільйона осіб

У 2019 році переселення потребуватимуть 1,4 мільйона осіб 26.06.2018

За даними ООН, йдеться про громадян 36-ти держав. У Європі кількість мігрантів, які потребуватимуть переселення, збільшиться на 40 відсотків.
ООН: У 2017 році в світі зафіскували рекордну кількість переміщених осіб

ООН: У 2017 році в світі зафіскували рекордну кількість переміщених осіб 19.06.2018

У 2017 році майже 69 мільйонів людей втікали від воєн та насильства, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Значна їх частина живе у крайній бідності.
В ООН закликають Європу допомогти Італії з біженцями

В ООН закликають Європу допомогти Італії з біженцями 02.07.2017

Європі необхідно створити "надзвичайну систему розподілу" мігрантів, щоб ця проблема не була лише проблемою Італії, закликав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.
ООН: 65,6 мільйона осіб у світі вимушено залишили свої домівки

ООН: 65,6 мільйона осіб у світі вимушено залишили свої домівки 19.06.2017

Тільки протягом 2016 року у світі було понад 10 мільйонів біженців, внутрішніх переселенців та шукачів притулку.

ООН підвищила прогноз щодо хвилі біженців з Мосула до 150 тисяч осіб

ООН підвищила прогноз щодо хвилі біженців з Мосула до 150 тисяч осіб 24.10.2016

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців намагається знайти місце для розташування 30 тисяч наметів для нових біженців з Мосула.

Вибори на Донбасі: умови Заходу - DW Новини (25.02.2016) 25.02.2016

Вибори на Донбасі: спершу деокупація. Перекриття внутрішніх кордонів ЄС: хто крайній. Крісло президента ФІФА: головні претенденти.