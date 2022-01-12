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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Філіппо Гранді".
Італійський дипломат Філіппо Гранді більшу частину своєї дипломатичної кар'єри пропрацював у різних структурах Організації Об'єднаних Націй. З 2016 року він є верховним комісаром ООН у справі біженців. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.