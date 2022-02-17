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Фільм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "фільм".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Головним переможцем кінофестивалю Берлінале став фільм Алькаррас

Головним переможцем кінофестивалю "Берлінале" став фільм "Алькаррас" 17.02.2022

"Золотого ведмедя" на міжнародному кінофестивалі в Берліні отримала стрічка іспанської режисерки Карли Сімон "Алькаррас".
Фільм У руках пса отримав 12 номінацій на Оскар

Фільм "У руках пса" отримав 12 номінацій на "Оскар" 08.02.2022

Американська кіноакадемія оголосила список номінантів на премію "Оскар". Церемонія нагородження відбудеться 27 березня.
Слуга народу: в Німеччині і Франції показують серіал про (не) взірцевого політика

"Слуга народу": в Німеччині і Франції показують "серіал про (не) взірцевого політика" 21.12.2021

Серіал "Слуга народу" і документальний фільм про Володимира Зеленського показує німецько-французький телеканал Arte. Чим цікавий міжнародній аудиторії Зеленський в образі Василя Голобородька - в інтерв'ю DW.
Смерть під час зйомок: Болдуїн запевнив, що він не натискав на гачок

Смерть під час зйомок: Болдуїн запевнив, що він не натискав на гачок 01.12.2021

Алек Болдуїн запевнив, що гадки не має, як взагалі бойовий набій опинився у пістолеті на знімальному майданчику.

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам Карткового будинку

Суд зобов'язав Кевіна Спейсі виплатити 31 мільйон продюсерам "Карткового будинку" 23.11.2021

Майже 31 мільйон доларів має виплатити актор Кевін Спейсі, який звинувачувався у сексуальних домаганнях, компанії, що зняла серіал "Картковий будинок".

Російська знімальна група повернулася на Землю з МКС

Російська знімальна група повернулася на Землю з МКС 17.10.2021

Російська знімальна група успішно повернулася на Землю після 12 днів роботи на Міжнародній космічній станції. Там знімали фільм - "космічну драму" про лікарку, яка рятуватиме життя космонавта.

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея)

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда (фотогалерея) 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.
Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда

Від Aston Martin до BMW: легендарні автомобілі Джеймса Бонда 29.09.2021

25-й фільм про Джеймса Бонда цього тижня відсвяткував світову прем'єру. Для тих, хто насилу може дочекатися, аби самому подивитись на екрані нові пригоди суперагента, пропонуємо помилуватися автомобілями суперагента.

Анґела Меркель: канцлерка в епоху криз. Документальний фільм DW (24.09.2021) 24.09.2021

Анґела Меркель іде з великої політики. Вона належала до найбільш впливових світових політиків і не раз брала участь у вирішенні криз чи конфліктів. Під час роботи над документальним фільмом про неї DW взяла у інтерв'ю у низки колишніх світових топ-політиків, серед яких Джордж Буш, Тоні Блер, Володимир Медведєв, Франсуа Олланд, які розповіли про своє ставлення до Анґели Меркель.
За що лають і вихваляють Меркель? Буш, Медведєв, Олланд у фільмі DW

За що лають і вихваляють Меркель? Буш, Медведєв, Олланд у фільмі DW 20.09.2021

DW зняла документальний фільм, присвячений Анґелі Меркель. Що розповіли в ньому про канцлерку ФРН світові лідери?
Фільм Подія про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції

Фільм "Подія" про нелегальні аборти тріумфував на кінофестивалі у Венеції 11.09.2021

Цього року головну нагороду Венеційського кінофестивалю отримала кінокартина "Подія" французької режисерки Одрі Діван. Фільм висвітлює практику нелегальних абортів у Франції в 1960-ті роки.
Носоріг Сенцова. Бандитів з України 1990-х покажуть у Венеції

"Носоріг" Сенцова. Бандитів з України 1990-х покажуть у Венеції 09.09.2021

На Венеційському кінофестивалі вперше покажуть фільм "Носоріг". У ньому режисер Олег Сенцов розповідає про те, як кримінальні банди заправляли в Україні 1990-х років.

Які фільми змагатимуться за Золотого лева у Венеції (фотогалерея)

Які фільми змагатимуться за "Золотого лева" у Венеції (фотогалерея) 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу?

78-й Венеційський кінофестиваль: креатив завдяки коронавірусу? 01.09.2021

21 стрічка боротиметься на 78-му Венеційському кінофестивалі за "Золотого лева". Серед них фільм українського режисера Валентина Васяновича "Відблиск" про хірурга-військового, що потрапляє в полон на Сході України.
Кадри з фільмів про Афганістан, які варто подивитися (фото)

Кадри з фільмів про Афганістан, які варто подивитися (фото) 25.08.2021

Бурхливу історію Афганістану відображено в багатьох фільмах. DW представляє добірку стрічок, серед яких і фільм режисерки, яка після приходу до влади талібів утекла до Києва.
Кіно: 10 фільмів про Афганістан

Кіно: 10 фільмів про Афганістан 25.08.2021

Бурхливу історію Афганістану відображено у багатьох фільмах. DW представляє добірку стрічок, серед яких і фільм режисерки, яка після приходу до влади талібів утекла до Києва.
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