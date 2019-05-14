Фільм "Фаворитка" нагородили "Європейським Оскаром"

Кінострічка "Фаворитка" про придворні інтриги у Великобританії 18-го століття стала найкращим європейським фільмом на 32-ій церемонії вручення нагород Європейської кіноакадемії, що пройшла в суботу, 7 грудня, в Берліні.

Найкращим режисером був визнаний Йоргос Лантімос за роботу над цим же фільмом. Акторка Олівія Колман, яка зіграла в ньому головну роль англійської королеви Анни, стала найкращою європейською актрисою.

Найкращим актором Європейська кіноакадемія назвала Антоніо Бандераса. Він зіграв у фільмі іспанського режисера Педро Альмодовара "Біль і слава".

На сцену церемонії також вийшов звільнений з ув'язнення в Росії український режисер Олег Сенцов. "Коли ми бачили, як світ перевертається з ніг на голову, я подумав, що в цьому шаленому-шаленому-шаленому світі ми повинні бути вдячні за наші привілеї та за милосердя", - заявив заступник голови Європейської кіноакадемії продюсер Майк Дауні під час представлення Сенцова. Дауні оголосив про те, що за участю Європейської кіноакадемії буде створена "Міжнародна коаліція кінематографістів в зоні ризику". Її мета - підтримка кінематографістів, які стикаються з політичними переслідуваннями через їхню роботу.

Водночас український кінорежисер і колишній російський політв'язень Сенцов розповів, що під час церемонії його запросили на сцену, але не дали слова. "Мені чомусь не дали виступити: або побоюючись моєї неідеальної англійської, або політичних тем, без яких я б не обійшовся. Загалом, цей німий номер мені не дуже припав до душі", - написав Сенцов у Facebook.

Він розповів, що вечірка після церемонії відбулася в ресторані "Москва". "Звичайно, я туди не пішов - ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти, що проблема полягає в назві. Для них у цьому немає проблеми і це багато що пояснює, адже в них не стріляють з мінометів", - зауважив колишній політв'язень Кремля.