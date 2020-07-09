 Фільм Сенцова ″Носоріг″ отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Фільм Сенцова "Носоріг" отримає 25 мільйонів гривень держпідтримки - Ткаченко

Рада державної підтримки кінематографії виділила 25 мільйонів гривень на виробництво фільму кінорежисера Олега Сенцова "Новосоріг", повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Фільм "Носоріг" українського кінорежисера Олега Сенцова отримає державну підтримку у розмірі 25 мільйонів гривень. Про це в четвер, 9 липня, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Долучився до засідання Ради державної підтримки кінематографії, де висловив власну точку зору щодо підтримки виділення коштів на виробництво фільму Олега. Проект переміг у третьому конкурсі у 2012 році, але з того часу підписання угоди з переможцем переносилося двічі. З різних причин. А далі сталося ув'язненя (Сенцова. - Ред.)", - написав Ткаченко на Facebook.

За словами міністра, Рада державної підтримки кінематографії одноголосно проголосувала за укладання контракту на фінансування фільму. Виділені державою 25 мільйонів гривень складуть 50 відсотків від загального кошторису стрічки.

"Нарешті історична справедливість відновлена. Це обов’язок держави перед ним. На нього чекає не тільки український глядач, а й увесь світ. Вірю у його успіх на міжнародному рівні!" - заявив Ткаченко. За його словами, початок зйомок фільму запланований на осінь.

Нагадаємо, що серпні 2015 року Сенцова в Росії засудили до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці теракту в Криму. Справу вважали сфабрикованою і політично мотивованою. У серпні 2019 року він повернувся до України в результаті обміну утримуваними особам.

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