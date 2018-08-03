 Фільм про Стуса: уряд розбирається зі скандалом через Медведчука | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.08.2018

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Культура й стиль життя

Фільм про Стуса: уряд розбирається зі скандалом через Медведчука

Через скандал довкола Віктора Медведчука в уряді України вимагають розібратися. З фільму про Василя Стуса начебто прибрали сцену про суд і згадки про тодішнього адвоката радянського дисидента.

Василь Стус - фото з Національного архіву України

Василь Стус - фото з Національного архіву України

В Україні розгорнувся скандал довкола зйомок фільму про поета-дисидента Василя Стуса. У соцмережах активно обговорюють інформацію, що зі стрічки, за даними актора Геннадія Попенка, прибрали сцени з Віктором Медведчуком. Останній у 1980 році був адвокатом письменника. На ситуацію в суботу, 11 серпня, відреагував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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Слідчі вивчають зв'язки Надії Савченко з громадськими структурами, котрі мають стосунок до Віктора Медведчука, повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

Віктор Медведчук знову поміняв політсилу й приєднався цього разу до "За життя" Вадима Рабіновича. Це вже четверта партія, яку змінює Медведчук. Єдине, що їх всіх об'єднує, - орієнтація на зближення з Росією. (30.07.2018)

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"Доручаю керівництву мінкульту та Держкіно в максимально стислі терміни зібрати авторів фільму та громадськість, аби розібратись і зробити все можливе, щоб в стрічці історія (…) Василя Стуса була розказана чесно, правдиво, повністю і без перекручувань", - написав глава уряду в Facebook. Як відомо, діяльність Держкіно України спрямовується Кабміном.

Раніше Попенко заявив у соцмережі про зміну сценарію фільму в процесі зйомок. "У ньому була сцена останнього суду над Стусом. Саме того суду, що його Стус та українська інтелігенція не визнавали, але адвокат Стуса, товариш Медведчук, визнав не лише суд, а й Стусову "провину", - вказав він і додав, що, зі слів учасників знімального процесу, "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука" з погрозами.

На тлі суспільного обурення в українському сегменті соцмереж запустили флешмоб - користувачі фотографуються з портретом або книгою Стуса і додають хештег #МедведчукМиНеЗабули.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Медведчук, якого ЗМІ часто називають "кумом Путіна", вкотре поміняв політсилу. Цього разу він вступив до партії "За життя" Вадима Рабіновича. Це вже четверта партія, яку змінює Медведчук.

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