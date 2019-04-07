Фільм "Паразити" режисера Пон Джун Хо здобув "Золоту пальмову гілку" в Каннах

Фільм "Паразити" південнокорейського режисера Пон Джун Хо отримав "Золоту пальмову гілку" на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Переможця конкурсу оголосило в суботу, 25 травня, журі. Це - вперше, коли південнокорейський фільм здобув найвищу нагороду кінофестивалю.

У трагікомедії 49-річного режисера показано родину, котра поневіряється через життєві труднощі. Однак згодом син безробітних батьків зумів отримати місце в будинку заможних людей. Одразу після цього розпочалася "боротьба за місцем під сонцем" у домі нових роботодавців. Дотепер нещасна родина зуміла поступового вижити звідти всю обслугу.

"Щиро дякую! Для мене це - велика честь, французький кінематограф мене завжди надихав", - сказав південнокорейський режисер на церемонії нагородження, цитує агенція новин AFP.

Цього року Гран-прі - другу за значенням винагороду конкурсу - журі присудило фільму "Атлантика" французької режисерки Маті Діоп. "Атлантика" - дебютна робота Діоп. У фільмі розповідається про трагічну історія кохання, дія відбувається в Сенегалі.

Приз за кращу чоловічу роль отримав 58-річний Антоніо Бандерас. У фільмі "Біль та слава" Педро Альмадовара Бандерас зіграв режисера-гомосексуала, котрий обдумує прожите життя.

Премією за кращу жіночу роль винагороджено кіноакторку Емілі Бічем. У фільмі "Малюк Джо" вона зіграла дослідницю, яка намагається вивести генномодифіковану рослину.

Емілі Бічем

Приз за кращу режисуру отримали брати з Бельгії Жан-П'єр і Люк Дарденни за стрічку "Молодий Ахмед" про дитину, котра захопилися ідеями радикального ісламізму.

Приз журі розділили відразу дві картини - соціальна драма "Знедолені" Ладжа Лі та сатира на нинішнє суспільство "Бакурау" Клебера Мендонси Філью.

Журі конкурсу цього року очолював мексиканський режисер Алехандро Гонсалес Іньярріту. Також судили фільми акторки Ель Феннінг (США) та Маймуна-Діай (Буркіна-Фасо), і ціла плеяда зіркових режисерів, серед яких Аліче Рорвахер (Італія), Робін Кампійо (Франція) і Йоргос Лантімос (Греція).