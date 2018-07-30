 Філарет: Усі будівлі Московського патріархату передадуть УПЦ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

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Новини

Філарет: Усі будівлі Московського патріархату передадуть УПЦ

Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку, зазначив патріарх Філарет.

Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

Предстоятель Української православної перкви Київського патріархату (УПЦ КП) - патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет переконаний, що після визнання єдиної Української православної церкви усі будівлі, які зараз займає в Україні Московський патріархат, перейдуть у власність УПЦ. Про це він заявив у середу, 1 серпня, в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

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Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів, чому ця церква - найпопулярніша в Україні та як подолати розкол із УПЦ МП. Повна версія інтерв'ю Філарета Жанні Нємцовій. (31.01.2018)

Представники УПЦ КП на чолі з Філаретом відвідали Брюссель з метою не лише донести свою позицію щодо створення незалежної церкви в Україні, але також і закликати допомогти як у реформах, так і перед лицем агресії РФ. (03.05.2018)

Константинопольська церква хотіла би дарувати Українській православній церкві автокефалію. Про це йдеться у посланні, яке делегація Вселенського патріархату передала Петру Порошенку. (27.07.2018)

"Держава передала свою власність у користування українській церкві Московського патріархату. Але коли буде тут українська церква визнана, то Лавра - і одна, і друга (Києво-Печерська і Почаївська.- Ред.) - будуть передані українській церкві", - зазначив Філарет, інформує агенція УНІАН.

Предстоятель УПЦ КП також підкреслив, що Московський патріархат жодної власності в Україні не має. "Власність церкви в Україні є власністю української церкви", - заявив предстоятель. Філарет наголосив, що Києво-Печерська і Почаївська лаври є українськими святинями, до яких Московський патріархат не має жодного стосунку. Він також висловив переконання, що єдина помісна автокефальна православна церква в Україні буде незалежною.

Нагадаємо, що 27 липня делегація Константинопольського патріархату передала президенту України Петру Порошенку послання Вселенського патріарха Варфоломія, в якому йшлося про те, що кінцева мета Константинопольського патріархату - дарувати українській православній церкві автокефалію. Делегація відвідувала Київ для участі в урочистостях із нагоди святкування 1030-річчя хрещення Київської Русі.

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