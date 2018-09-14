 Філарет: Українська церква стане найбільшою в світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2018

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Новини

Філарет: Українська церква стане найбільшою в світі

Після отримання автокефалії Українська православна церква стане найбільшою в світі, обійшовши РПЦ, переконаний очільник УПЦ Київського патріархату Філарет.

Патріарх УПЦ КП Філарет

Філарет в Брюсселі (архівне фото)

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) Філарет переконаний, що після отримання автокефалії українська православна церква стане найбільшою в світі, випередивши російську РПЦ. Таку думку він висловив в інтерв'ю українському онлайн-виданню "РБК Україна", оприлюдненому в понеділок, 17 вересня.

"Ще в радянські часи українська церква становила близько 60 відсотків парафій всієї російської церкви. Фактично, український екзархат становив більше половини всього Московського патріархату. Коли тепер буде створена автокефальна українська церква, до неї відійде не менше половини парафій, і Московський патріархат не буде найбільшим в світі. Тобто він вже не матиме такого впливу. І в світовому православ'ї настане мир", - сказав Філарет.

Київський патріарх підтвердив свій намір взяти всіх архієреїв УПЦ МП в нову помісну церкву. "За нашими підрахунками, до двох третин єпископату готові перейти в єдину церкву. Їх буде стимулювати те, що парафії МП самі почнуть туди переходити. Тож архієреї можуть залишитися без парафій і будуть змушені йти за своєю паствою", - вважає Філарет. Він упевнений, що українська церква отримає автокефалію на синоді Константинопольської церкви 9-11 жовтня.

Історична заслуга Порошенка

Філарет вказав на роль президента України Петра Порошенка у реалізації прагнення отримання автокефалії українською церквою. "В історію президент Порошенко увійде незалежно від того, чи переоберуть його на другий термін. Не можна буде викреслити з історії те, що саме йому вдалося домогтися автокефалії для української церкви. Попередні президенти теж цього хотіли, але не досягли, а Порошенко - досяг", - вказав очільник УПЦ КП.

Він відкинув звинувачення РПЦ в тому, що Вселенський патріарх Варфоломій дуже тісно пов'язаний зі США і Папою Римським. "Це все російська пропаганда. Якщо ви звинувачуєте в цьому Вселенського патріарха, то подивіться на себе. Ви хіба незалежні від російського президента? Ви залежні від нього, слухаєте його, а якщо так, навіщо ви киваєте на інших? США зацікавлені у свободі, демократії і правах людини. Україна вільно звернулася до Вселенського патріарха за наданням томоса. Україна має свободу релігійного вибору, і США, звичайно, підтримують цю свободу ", - підкреслив Філарет.

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