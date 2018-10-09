Філарет: Томос буде після об'єднання УПЦ КП, УПЦ МП і УАПЦ

Глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), патріарх Філарет заявив, що знаття Синодом Вселенського патріархату анафеми з нього та з митрополита Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) Макарія зняло перешкоду для об'єднання усіх православних церков України - УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

"Тепер ми, архієреї всіх трьох церков, є законними, канонічними, благодатними, і тепер можемо при нашій добрій волі об'єднатися в Українську православну церкву, яка буде потім визнана Вселенським патріархом", - наголосив Філарет у четвер, 11 жовтня.

Він зауважив, що об'єднавчий собор буде скликано вже найближчим часом. "Це буде архієрейський собор, у якому візьмуть участь архієреї Київського патріархату, архієреї Автокефальної церкви на чолі з митрополитом Макарієм, і архієреї Московського патріархату, які захочуть. Це буде об'єднавчий собор, який обере спільного предстоятеля - патріарха. А далі після цього буде рішення Вселенського патріарха про надання томоса про автокефалію української церкви", - розповів глава УПЦ КП.

"Українська церква" буде одна

Він також наголосив, що в Україні матимуть право існувати інші православні церкви, але "Українською церквою" називатимуться тільки ті, які ввійдуть до складу єдиної помісної церкви. Ті українські єпархії, які не приєднаються до єдиної Української православної церкви, за словами Філарета, "не матимуть права називатися "Українською церквою". "А право на існування матимуть, причому рівне право з Українською церквою. Тільки називатимуться "Російська церква", а не "Українська", - наголосив він.

Синод Вселенського патріархату відбувався у Стамбулі з 9 по 11 жовтня. У комюніке Синоду, яке було поширене у четвер, зокрема підтверджується намір надати українській церкві автокефалію, знімаються анафеми з Філарета та Макарія, а також скасовується рішення синоду від 1686 року, яким Київська митрополія була передана в управління Московському патріархату.

"Ще один акт проголошення незалежності"

Президент України Петро Порошенко привітав рішення Синоду. "Україна має позитивне рішення Вселенського патріарха і Синоду про Єдину помісну православну церкву! Те, про що мріяли покоління українців та молилися сучасники - нарешті сталося: Україна отримала автокефалію", - написав Порошенко у своєму Twitter.

Крім того, під час брифінгу Порошенко назвав томос про автокефалію ще одним актом проголошення незалежності України. "Томос - це, фактично, ще один акт проголошення незалежності України ... Для нас власна церква - це гарантія нашої духовної свободи, це запорука суспільної злагоди", - наголосив український президент.