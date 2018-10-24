 Філарет заявив про незворотність процесу надання автокефалії УПЦ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

Філарет заявив про незворотність процесу надання автокефалії УПЦ

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що процес надання автокефалії українській церкві є незворотнім.

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет у п'ятницю, 26 жовтня, заявив про незворотність процесу надання українській православній церкві автокефалії. "Ми підійшли до такого часу, коли автокефальна українська церква отримала незворотній процес, тому що Вселенський патріарх твердо заявив про те, що українська православна церква, український народ гідні своєї незалежної церкви", - зазначив він, передає агенція "Уніан".

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Також глава УПЦ КП нагадав про рішення Синоду Вселенського патріархату про надання автокефалії українській православній церкві та відновлення свого канонічного статусу. "Вселенський патріарх разом з Синодом відновили справедливість - зробили недієвою та недійсною анафему, яку наклали на мене московський патріарх та Архієрейський собор у 1992 році", - відзначив Філарет.

На початку жовтня Синод Вселенського патріархату заявив про намір надати автокефалію українській церкві, зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та митрополита УАПЦ Макарія. Він також скасував видане в 1686 році в синодальному листі зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита. Відразу після проголошення цього рішення Філарет заявив про наміри провести вже найближчим часом об'єднавчий собор українських церков.

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