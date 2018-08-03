Фігуранту справи про погром ромів на Лисій горі пом'якшили арешт

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру, який є фігурантом справи про погром табору ромів на Лисій горі у Києві. У вівторок, 7 серпня, йому замінили цілодобовий арешт на нічний, який діятиме з 22:00 до 6:00, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Таке рішення колегія суддів винесла, розглянувши скаргу адвокатів. Як відомо, 18 липня суд арештував Мазура на два місяці.

Під час засідання народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Павло Костенко заявив, що готовий взяти Сергія Мазура на поруки. Під час судового засідання біля суду зібралось близько сотні членів С14.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня 2018 року група радикально налаштованих громадян вчинила напад на ромський табір на Лисій горі. Відповідальність за напад взяла на себе праворадикальна націоналістична організація С14.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, під час погрому ромського табору застосовувалися газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальна зброя. Серед постраждалих були діти. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження з приводу порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії, а також хуліганства.