 Фігуранту справи про погром ромів на Лисій горі пом′якшили арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.08.2018

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Новини

Фігуранту справи про погром ромів на Лисій горі пом'якшили арешт

Апеляційний суд замінив координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру, який фігурує у справі про напад на табір ромів на Лисій горі у Києві, цілодобовий арешт на нічний.

Один з ромських таборів у Києві (архівне фото)

Один з ромських таборів у Києві (архівне фото)

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід координатору націоналістичної організації С14 Сергію Мазуру, який є фігурантом справи про погром табору ромів на Лисій горі у Києві. У вівторок, 7 серпня, йому замінили цілодобовий арешт на нічний, який діятиме з 22:00 до 6:00, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Таке рішення колегія суддів винесла, розглянувши скаргу адвокатів. Як відомо, 18 липня суд арештував Мазура на два місяці.

DW.COM

Ромські громади в Україні заявляють про утиски та погрози від праворадикалів. Після спалення табору ромів на Лисій горі у Києві, DW з'ясовувала, хто і навіщо підкладає дров до багаття. (25.04.2018)

Провадження відкрили після публікації в інтернеті відео з місця подій. Ідеться про порушення рівноправності та хуліганство. (25.04.2018)

Під час засідання народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Павло Костенко заявив, що готовий взяти Сергія Мазура на поруки. Під час судового засідання біля суду зібралось близько сотні членів С14.

Нагадаємо, у ніч на 21 квітня 2018 року група радикально налаштованих громадян вчинила напад на ромський табір на Лисій горі. Відповідальність за напад взяла на себе праворадикальна націоналістична організація С14.

За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, під час погрому ромського табору застосовувалися газові балончики, ріжучі предмети і, можливо, вогнепальна зброя. Серед постраждалих були діти. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження з приводу порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії, а також хуліганства.

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Напади на ромів в Україні: від влади очікують захисту (24.07.2018)

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