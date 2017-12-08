ФФУ оштрафувала "Динамо" за расизм фанів під час матчу проти "Шахтаря"

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України (ФФУ) покарав київське "Динамо" за образу фанатами київського клубу капітана "Шахтаря" бразильця Тайсона. Згідно з ухваленим у четвер, 21 листопада, рішенням цього комітету, київське "Динамо" проведе один домашній матч без глядачів і сплатить грошовий штраф в 500 тисяч гривень, повідомляє пресслужба ФУУ.

Крім того, кияни також умовно покарані одним домашнім матчем без глядачів. Випробувальний строк для цього покарання чинний до кінця сезону-2019/2020 років, зазначається на сайті ФФУ.

10 листопада донецький "Шахтар" в Харкові обіграв "Динамо" з рахунком 1:0 в чемпіонаті України і відірвався від киян на 13 очок в турнірній таблиці. На 82-й хвилині матчу після вигуків уболівальників "Динамо", які капітан "Шахтаря" вважав образливими, Тайсон показав непристойний жест трибунам. Після цього арбітр перервав матч і повів команди з поля. Через деякий час гра поновилася, але Тайсона видалили з поля.

Контрольно-дисциплінарний комітет покарав і самого футболіста "Шахтаря". "Тайсон, вилучений з поля в тому матчі, відсторонений на одну гру та ще на дві умовно", - наголошується на сайті ФФУ.

ФК "Шахтар" після матчу засудив расизм динамівських фанатів і закликав зупинити прояви расизму і нетерпимості на стадіонах. Київське "Динамо" заявило, що виступає проти проявів расизму на стадіонах, проте закликало не поспішати з обвинуваченнями на адресу своїх уболівальників до проведення розслідування.

11 листопада Українська асоціація футболу (УАФ) пообіцяла ретельно вивчити інформацію про расизм щодо Тайсона.

12 листопада повідомлялося, що поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом проявів расизму щодо Тайсона, нагадує агенція новин "Інтерфакс".