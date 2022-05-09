Україна не отримувала проєкт пропозицій РФ щодо миру - Зеленський

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ передала Україні свої пропозиції щодо миру і тепер "м’яч на українському боці". Володимир Зеленський це заперечив: "Пєсков сам з собою грає в футбол".