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Футбол

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "футбол".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як українці знайшли притулок і роботу в німецькому цирку - "Європа у фокусі" (09.05.2022) 09.05.2022

Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.

Україна не отримувала проєкт пропозицій РФ щодо миру - Зеленський

Україна не отримувала проєкт пропозицій РФ щодо миру - Зеленський 20.04.2022

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ передала Україні свої пропозиції щодо миру і тепер "м’яч на українському боці". Володимир Зеленський це заперечив: "Пєсков сам з собою грає в футбол".

Чи буде Україна з хлібом? - "Європа у фокусі" (19.04.2022) 19.04.2022

Чи вдасться в умовах війни зібрати врожай. Чого хочуть сербські сепаратисти. Як уживаються різні мови в Бельгії.
Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому

Українські спортсмени у ФРН: тренування з думкою про повернення додому 18.04.2022

Мрії та надії молодих українських спортсменів враз зруйнувала російська війна. Багато з них разом із сім'ями залишили країну. Та дехто вже зміг відновити тренування на новому місці. Репортаж з Німеччини.

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону

Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону 17.03.2022

Німецькі футбольні клуби через війну понадстроково укладатимуть контакти з гравцями з України та Росії, але гратимуть в турнірах вони вже з наступного сезону.

Світовий спорт відреагував на війну в Україні жорсткими санкціями проти Росії (05.03.2022) 05.03.2022

Світовий спорт відреагував жорсткими санкціями на вторгнення РФ до України. Відвернулися від Росії футбол, баскетбол, фігурне катання, шахи, хокей... Зібрали всі основні заходи в одному відео.

Футбол проти Путіна і війни в Україні (01.03.2022) 01.03.2022

Німецька Бундесліга та футболісти по всій Європі демонструють солідарність з Україною. Гравці вимагають у Росії припинити війну в Україні.
Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА

Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА 27.02.2022

ФІФА запровадила проти російської збірної з футболу низку санкцій. Заборонено грати під егідою ФІФА на території Росії, а команда гратиме без прапора та гімну.

УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа

УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа 25.02.2022

Європейський союз футбольних асоціацій забрав у російського Санкт-Петербурга право проведення фіналу найпрестижнішого клубного змагання з футболу. Матч відбудеться у Парижі. 
Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів

Європейські політики закликають забрати у Санкт-Петербурга фінал Ліги чемпіонів 22.02.2022

З огляду на російську агресію проти України дедалі більше політиків з усієї Європи закликають УЄФА не проводити фінал футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Футбольні функціонери не поспішають з рішенням.
Андрія Шевченка звільнили з італійського Дженоа

Андрія Шевченка звільнили з італійського "Дженоа" 15.01.2022

Італійський футбольний клуб "Дженоа" звільнив Шевченка з посади тренера після двох місяців роботи. За цей час команда здобула одну перемогу в 11 матчах.
Головним тренером збірної України з футболу затвердили Олександра Петракова

Головним тренером збірної України з футболу затвердили Олександра Петракова 18.11.2021

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України з футболу.

Україна вийшла у плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу

Україна вийшла у плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу 17.11.2021

Із рахунком 2:0 Україна перемогла збірну Боснії і Герцеговини та вийшла до наступного етапу відбору до Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб Дженоа

Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа" 07.11.2021

Колишній тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко продовжить кар'єру в італійському клубі "Дженоа". Для українця це перший тренерський досвід у клубному футболі.
В уряді ФРН відреагували на відмову гравця Баварії Кімміха вакцинуватися

В уряді ФРН відреагували на відмову гравця "Баварії" Кімміха вакцинуватися 25.10.2021

Йозуа Кімміх зізнався, що не вакцинувався проти COVID-19 через побоювання побічних дій у довготривалій перспективі. Ця заява викликала бурхливу дискусію у Німеччині.

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги

УЄФА відмовилася від претензій до клубів Суперліги 28.09.2021

УЄФА анулює розгляд дисциплінарного провадження щодо "Реалу", "Барселони" і "Ювентуса", але не виключає подальші юридичні кроки.
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