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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "футбол".
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Цирк у Мюнхені приймає українських біженців. В Іспанії через посуху з'явилося село-примара. У Туреччині представники ЛГБТІ борються проти дискримінації. У Польщі знешкоджують вибухонебезпечну спадщину Другої світової війни.
З огляду на російську агресію проти України дедалі більше політиків з усієї Європи закликають УЄФА не проводити фінал футбольної Ліги чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Футбольні функціонери не поспішають з рішенням.