Футбол: у Великобританії дітям заборонили бити головою по м'ячу на тренуваннях

Футбольна асоціація Великобританії заборонила гру головою під час тренувань дитячих футбольних команд. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомив британський телеканал Sky Sports.

Дану заборону запровадили у зв'язку з результатами новин досліджень впливу футбольної кар'єри на здоров'я спортсмена. За цими даними, колишні футболісти у три з половиною рази частіше помирають від деменції, ніж звичайні люди. Учені пов'язують це з частими ударами головою під час спортивної кар'єри.

Заборони під час матчів не буде

Повну заборону на гру головою під час тренувань запровадили для дітей віком до 12 років, тоді як діти до 17 років можуть відпрацьовувати таку гру на тренуваннях раз на тиждень.

Заборона не поширюється на офіційні ігри. При цьому зазначається, що, за статистикою, діти у даних вікових категоріях і так доволі рідко грають головою під час змагань.