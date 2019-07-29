Футбол: у Великобританії дітям заборонили бити головою по м'ячу на тренуваннях

Футбольна асоціація Великобританії заборонила гру головою під час тренувань дитячих футбольних команд. Про це в понеділок, 24 лютого, повідомив британський телеканал Sky Sports.
Дану заборону запровадили у зв'язку з результатами новин досліджень впливу футбольної кар'єри на здоров'я спортсмена. За цими даними, колишні футболісти у три з половиною рази частіше помирають від деменції, ніж звичайні люди. Учені пов'язують це з частими ударами головою під час спортивної кар'єри.
Заборони під час матчів не буде
Повну заборону на гру головою під час тренувань запровадили для дітей віком до 12 років, тоді як діти до 17 років можуть відпрацьовувати таку гру на тренуваннях раз на тиждень.
Заборона не поширюється на офіційні ігри. При цьому зазначається, що, за статистикою, діти у даних вікових категоріях і так доволі рідко грають головою під час змагань.
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Позбудьтеся зайвої ваги
Люди, які мають зайву вагу, повинні переглянути своє харчування та почати відвідувати спортзал. Ожиріння - ключовий фактор розвитку деменції. Фізичні вправи покращують кровообіг та сприяють більш здоровому метаболізму.
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Середземноморська дієта
Здорова дієта, багата на овочі, салати та рослинні жири, позитивно впливає на кровоносні судини. Епідеміологічні дослідження показують, що у людей, які такою дієтою також зменшують і ризик інфаркту або інсульту, деменція розвивається пізніше, ніж у тих, хто споживає їжу, багату на холестерин.
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Рухайтеся!
Фізична активність змушує працювати кровоносні судини, а це корисно не тільки для запогібання деменції, а й для всієї нервової системи людини. Мозок контролює тіло та отримує зворотні сигнали від нервових закінчень у м'язах. Здатність людини зберігати рівновагу та орієнтуватися у просторі, як і пам'ять, покращуються.
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Киньте ту погану звичку!
Кинути курити ще ніколи не було так просто. Куріння заборонене майже всюди. Все менше людей смалять цигарки, і це зменшує спокусу покурити за компанію. Кажучи прямим текстом: нікотин - отрута для нервової системи. Він також підвищує ризик виникнення хвороб системи кровообігу, які спричиняють недостатнє постачання кисню у мозок. А це, в свою чергу, підвищує ризик розвитку деменції.
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Алкоголь - це чиста отрута
Алкоголь також впливає на нервову систему. У великих дозах він руйнує мозок. Навіть у невеликій концентрації він збільшує ризик розвитку деменції через підвищення ризику серцево-судинних захворювань та пошкодження важливих органів.
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Перевіряйте кров'яний тиск
Контроль кров'яного тиску - важливий крок для запобігання деменції. Серцево-судинні хвороби часто пов'язані з різними формами деменції. Кров'яний тиск можна знизити за допомогою спорту, здорового харчування, а також утримуючись від куріння та вживання алкоголю. Втім, деякі люди потребують додаткових медикаментів для підтримання тиску в нормі. Поспілкуйтеся зі своїм лікарем!
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Залишайтесь ментально активними
Будь-яка форма ментальної активності підтримує роботу мозоку. Йдеться не лише про розв'язання головоломок або вивчення напам'ять віршів. Спілкування з іншими людьми є набагато важливішим, адже воно розвиває пам'ять. Отже, підтримуйте зв'язок із друзями, проводьте разом час та організовуйте різні заходи!
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Найкраще з усього: танці
Музика, компанія, фізичні вправи та контроль тіла допоможуть вам залишатися молодими та здоровими! Можливо, немає нічого кращого для запобігання деменції, ніж регулярне перебування на танцювальному майданчику. Але, звісно, успіх не гарантований. Танцюристи також іноді хворіють на деменцію.
Автор: Фабіан Шмідт, Мустафа Османов