Гравець німецького футбольного клубу "Аугсбург", що грає в нинішньому сезоні в першій Бундеслізі, бразилець Франсіско да Сілва Каюбі має заплатити штраф у розмірі 22,5 тисячі євро за безквитковий проїзд. Таке рішення прийняв суд міста Аугсбурга, повідомило видання Augsburger Allgemeine у четвер, 18 жовтня.

Футболіста спіймали під час проїзду без квитка восени 2017 року, коли він їхав потягом з Мюнхена до Аугсбурга. Спортсмен повертався зі святкувань у рамках традиційного баварського пивного фестивалю "Октоберфест". Квиток на потяг по Баварії коштує 25 євро.

Спочатку суд призначив футболісту штраф у 30 тисяч євро, але Каюбі оскаржив його, після чого сума була знижена. Сторони погодились із новим рішенням, тож процес вважається остаточно завершеним.

Ані Каюбі, ані футбольний клуб "Аугсбург" не захотіли коментувати це судове рішення.

Фубольний клуб "Аугсбург" після семи матчів сезону 2018-2019 років посідає 10-ту позицію у турнірній таблиці першої Бундеслігі.