 Футболіста Бундесліги оштрафували за безквитковий проїзд на понад 20 тисяч євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Футболіста Бундесліги оштрафували за безквитковий проїзд на понад 20 тисяч євро

Гравець німецького футбольного клубу "Аугсбург" Каюбі проїхав без квитка у потязі в Баварії після відвідування Октоберфесту. Йому присудили штраф у розмірі 22,5 тисячі євро.

Франсіско да Сілва Каюбі отримав великий штаф за безквитковий проїзд

Франсіско да Сілва Каюбі отримав великий штаф за безквитковий проїзд

Гравець німецького футбольного клубу "Аугсбург", що грає в нинішньому сезоні в першій Бундеслізі, бразилець Франсіско да Сілва Каюбі має заплатити штраф у розмірі 22,5 тисячі євро за безквитковий проїзд. Таке рішення прийняв суд міста Аугсбурга, повідомило видання Augsburger Allgemeine у четвер, 18 жовтня.

DW.COM

Нова технологія, якою планують обладнати німецькі потяги, розпізнаватиме пасажирів за їхніми мобільними телефонами та автоматично списуватиме оплату за проїзд. (14.05.2017)

Футболіста спіймали під час проїзду без квитка восени 2017 року, коли він їхав потягом з Мюнхена до Аугсбурга. Спортсмен повертався зі святкувань у рамках традиційного баварського пивного фестивалю "Октоберфест". Квиток на потяг по Баварії коштує 25 євро.

Спочатку суд призначив футболісту штраф у 30 тисяч євро, але Каюбі оскаржив його, після чого сума була знижена. Сторони погодились із новим рішенням, тож процес вважається остаточно завершеним.

Ані Каюбі, ані футбольний клуб "Аугсбург" не захотіли коментувати це судове рішення.

Фубольний клуб "Аугсбург" після семи матчів сезону 2018-2019 років посідає 10-ту позицію у турнірній таблиці першої Бундеслігі.

Дивитись відео 01:05
Now live
01:05 хв

Світова прем’єра: водневі потяги почали возити пасажирів у Німеччині (17.09.2018)

Аудіо й відео до теми

Світова прем’єра: водневі потяги почали возити пасажирів у Німеччині (17.09.2018)  

Також за темою

Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern

"Баварія" достроково виборола титул чемпіона Німеччини з футболу 07.04.2018

Мюнхенська "Баварія" вшосте поспіль стала найсильнішою в Бундеслізі - за п'ять турів до фінішу. "Золотою" для мюнхенців стала перемога з рахунком 4:1 у матчі проти "Аугсбурга".

Факти про футбол: найпалкіші уболівальники (13.09.2017) 13.09.2017

Любителі футболу становлять п'яту частину населення Землі. Особливо багато активних уболівальників у Німеччині. Найбільшою кількістю фанатів може похвалитися "Баварія".

Феномен мюнхенської "Баварії"- прем'єра докфільму DW (10.10.2017) 10.10.2017

У чому секрет успіху футбольного клубу "Баварія" і чому він об'єднав так багато фанів у цілому світі? 10 жовтня відбудеться прем'єра документального фільму DW "Mia san mia".

Реклама

Докладно

Станіслава Єжова звинувачують у державній зраді

"Шпигунська справа": суд над перекладачем прем'єра Гройсмана

Суд у "шпигунській справі" колишнього перекладача українського прем'єра триває досі. DW побувала на судовому засіданні. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  