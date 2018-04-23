 Фукуяма: Падіння Берлінського муру відзначатимуть і через 100 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.11.2019

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Фукуяма: Падіння Берлінського муру відзначатимуть і через 100 років

Падіння Берлінського муру у 1989 році й через сторіччя вважатиметься ключовою подією у поразці комунізму, сказав у розмові з DW Френсіс Фукуяма.

Американський філософ Френсіс Фукуяма

Американський філософ Френсіс Фукуяма

Популярний американський філософ Френсіс Фукуяма заявив, що падіння Берлінського муру сприйматиметься як важлива поворотна точка в історії, що разом із розвалом Радянського Союзу привела до об'єднання Європи та поразки комунізму. Про це Фукуяма сказав у інтерв'ю DW, опублікованому в п'ятницю, 8 листопада.

Водночас філософ зазначив, що падіння комуністичних режимів не привело до автоматичного встановлення ліберального демократичного порядку у звільнених країнах. "По всій Східній Європі багато колишніх комуністичних країн переживають рецидив", - додав філософ.

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За його словами, після падіння "залізної завіси" світ вже не можна легко поділити на два табори, як це було у часи "холодної війни". Так, Китаю вдалося виробити суміш державного капіталізму з надзвичайно централізованою диктатурою. На відміну від цієї досить успішної моделі, Фукуяма називає набагато менш успішну ісламську модель країн Близького Сходу.

"Також є нові неліберальні демократії, які претендують на те, щоб бути демократіями, але насправді не мають усіх тих стримувань і противаг, необхідних для справжньої демократії", - зазначає філософ.

Фукуяма також розповів DW про своє бачення причин зростання популярності популізму та націоналізму. На його думку, це мотивовано не лише економічно, але й культурно: втратою людьми відчуття громади та національної ідентичності на тлі масової міграції та глобалізованого ринку праці.

"Я думаю, що це створює дискомфорт для людей, які насправді хочуть мати ідентичність більш сильно виражену, ніж їм може запропонувати ліберальне суспільство", - впевнений філософ.

Водночас він висловив переконання, що бажання жити у вільному суспільству продовжує існувати у багатьох частинах світу. Як приклад він навів результати місцевих виборів у Стамбулі та Будапешті, де більшість голосів отримали супротивники правлячих популістських партій.

"Та річ, що дозволяє мені зберігати дещицю надії, полягає у тому, що дух 1989 року все ще відчувається по всьому світу", - пояснив Фукуяма.

Дивитись відео 03:48

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019)

Посилання в інтернеті

Інтерв'ю Френсіса Фукуями для DW

Інтерв'ю Френсіса Фукуями для DW  

Аудіо й відео до теми

Берлінський мур: історія появи і падіння стіни між Східною і Західною Німеччиною (08.11.2019)  

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