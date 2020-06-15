 ФСБ обвинуватила у шпигунстві затриманого в 2019 році українця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.07.2020

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ФСБ обвинуватила у шпигунстві затриманого в 2019 році українця

Колишнього українського футболіста Василя Василенка затримали в РФ у жовтні 2019 року за підозрою у контрабанді. Тепер його обвинувачують у шпигунстві.

Будівля ФСБ у Москві (архівне фото)

Будівля ФСБ у Москві (архівне фото)

Міщанський суд Москви подовжив до 24 вересня термін арешту громадянину України, колишньому футболісту Василю Василенку. Йому також змінили статтю обвинувачення.

"Судом 19 червня за клопотанням слідства було продовжено до 24 вересня термін арешту щодо громадянина України Василенка Василя Івановича, обвинуваченого за статтею 276 КК РФ (шпигунство), - повідомила агентству новин "Інтерфакс" прессекретарка суду в понеділок, 6 липня.

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53-річного Василенка затримали в жовтні 2019 року. Тоді, за матеріалами слідства, його обвинувачували у контрабанді. Суть обвинувачення не розголошувалася.

Після березня 2020 року, випливає з картотеки справ, слідство звернулося до суду з черговим клопотанням про продовження Василенку запобіжного заходу, проте в обвинуваченні вже фігурує більш тяжка стаття - шпигунство. Термін покарання за цією статтею може становити від 10 до 20 років ув'язнення.

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Подробиці справи також не розголошуються у зв'язку з тим, що матеріали справи містять гриф "таємно". Розслідуванням кримінальної справи займається управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ по Москві.

Василь Василенко у 1990-их роках грав за декілька українських футбольних команд: аматорську "Таврію" (Новотроїцьке), клуби другої ліги "Торпедо" (Мелітополь) і "Дружба" (Бердянськ).

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