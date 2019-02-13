ФРН і Франція побудують по заводу з виробництва акумуляторів

Новий франко-німецький план співробітництва у виробництві елементів для батарей та акумуляторів передбачає будівництво двох заводів - одного у Франції і одного в Німеччині. Про це в середу, 13 лютого, повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує агенція Reuters.

За словами Макрона, Франція інвестує 700 мільйонів євро протягом наступних п'яти років у цей проект. Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів і зменшити залежність автовиробників компаній з Азії, що домінують на цьому ринку.

"Проект призведе до будівництва двох заводів батарей, одного у Франції і одного у Німеччині", - заявив Макрон під час виступу на заході виробників транспортних засобів у Парижі.