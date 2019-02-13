 ФРН і Франція побудують по заводу з виробництва акумуляторів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2019

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Новини

ФРН і Франція побудують по заводу з виробництва акумуляторів

ФРН і Франція планують будівництво двох заводів з виробництва акумуляторів. Мета проекту - зменшити залежність європейських автовиробників від азійських компаній.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

DW.COM

Власники нових електромобілів і "гібридів" у Німеччині отримують премії за купівлю таких авто - 4 або 3 тисячі євро. Профільне відомство повідомило про стриману зацікавленість покупців. (03.01.2019)

Побудована компанією Tesla у штаті Південна Австралія літій-іонна акумуляторна батарея здатна забезпечити електроенергією 30 тисяч будинків протягом однієї години. (01.12.2017)

Новий франко-німецький план співробітництва у виробництві елементів для батарей та акумуляторів передбачає будівництво двох заводів - одного у Франції і одного в Німеччині. Про це в середу, 13 лютого, повідомив президент Франції Еммануель Макрон, інформує агенція Reuters.

За словами Макрона, Франція інвестує 700 мільйонів євро протягом наступних п'яти років у цей проект. Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів і зменшити залежність автовиробників компаній з Азії, що домінують на цьому ринку.  

"Проект призведе до будівництва двох заводів батарей, одного у Франції і одного у Німеччині", - заявив Макрон під час виступу на заході виробників транспортних засобів у Парижі.

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