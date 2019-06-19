ФРН і США засудили обстріл бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі

Міністерство закордонних справ Німеччини різко засудило скоєний напередодні обстріл бойовиками самопроголошеної "ДНР" санітарного автомобіля Збройних сил Україні (ЗСУ) на Донбасі. Осуд дій бойовиків проросійських сепаратистів містить оприлюднена в вівторок, 2 липня, заява пресслужби МЗС ФРН.

"Ми якнайрізкіше засуджуємо вчорашній обстріл санітарного автомобіля у зоні конфлікту на Сході України. Подумки ми з родичами обох загиблих, котрі на момент обстрілу піклувалися про пораненого. Той, хто під час конфліктів обирає собі за ціль обстрілів медперсонал, учиняє негуманно й порушує елементарні принципи гуманітарного міжнародного права", - наголошується в повідомленні пресслужби німецького дипломатичного відомства.

Крім того, у МЗС ФРН застерегли, що такі дії є "протилежністю до необхідних тепер конструктивних кроків з деескалації, потрібних для мінського процесу". Водночас у повідомленні наголошується, що всі "сторони конфлікту мусять" засудити такі напади.

Заклик США

Не обійшло стороною інцидент з санітарним автомобілем і посольство США в Україні. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор закликав російську сторону в зв'язку з обстрілом медичного автомобіля в Донбасі негайно припинити бойові дії.

"Ми закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння і збройні сили", - цитує слова Тейлора Facebook-сторінка посольства США в Україні.

Крім того, Тейлор наголосив, що "напади на медиків, які здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повний брак поваги до людського життя, міжнародних і мінських угод".

СБУ розслідує обстріл як порушення звичаїв війни

Тим часом Служба безпеки України (СБУ) розслідує як порушення законів і звичаїв війни з вбивством обстріл бойовиками санітарного автомобіля під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного. Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Донецької області, передає агенція "Українські Новини".

1 липня бойовики самопроголошеної "ДНР" обстріляли напередодні з протитанкового ракетного комплексу (ПТУР) санітарний автомобіль типу "Хаммер" ЗСУ в Донецькій області. В результаті попадання в санітарне авто протитанкової керованої ракети загинули 48-річна санінструкторка і 47-річний старший водій, а старшина отримав поранення.