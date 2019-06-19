ФРН і США засудили обстріл бойовиками санітарного автомобіля ЗСУ на Донбасі
Обстріл медперсоналу під час військових конфліктів - антигуманні дії й порушення елементарних принципів міжнародного гуманітарного права, наголошують у МЗС Німеччини. Критика дій бойовиків лунає і з боку США.
"Ми якнайрізкіше засуджуємо вчорашній обстріл санітарного автомобіля у зоні конфлікту на Сході України. Подумки ми з родичами обох загиблих, котрі на момент обстрілу піклувалися про пораненого. Той, хто під час конфліктів обирає собі за ціль обстрілів медперсонал, учиняє негуманно й порушує елементарні принципи гуманітарного міжнародного права", - наголошується в повідомленні пресслужби німецького дипломатичного відомства.
Крім того, у МЗС ФРН застерегли, що такі дії є "протилежністю до необхідних тепер конструктивних кроків з деескалації, потрібних для мінського процесу". Водночас у повідомленні наголошується, що всі "сторони конфлікту мусять" засудити такі напади.
Заклик США
Не обійшло стороною інцидент з санітарним автомобілем і посольство США в Україні. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор закликав російську сторону в зв'язку з обстрілом медичного автомобіля в Донбасі негайно припинити бойові дії.
"Ми закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння і збройні сили", - цитує слова Тейлора Facebook-сторінка посольства США в Україні.
Крім того, Тейлор наголосив, що "напади на медиків, які здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повний брак поваги до людського життя, міжнародних і мінських угод".
СБУ розслідує обстріл як порушення звичаїв війни
Тим часом Служба безпеки України (СБУ) розслідує як порушення законів і звичаїв війни з вбивством обстріл бойовиками санітарного автомобіля під час евакуації медиками пораненого в районі Водяного. Про це йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури Донецької області, передає агенція "Українські Новини".
1 липня бойовики самопроголошеної "ДНР" обстріляли напередодні з протитанкового ракетного комплексу (ПТУР) санітарний автомобіль типу "Хаммер" ЗСУ в Донецькій області. В результаті попадання в санітарне авто протитанкової керованої ракети загинули 48-річна санінструкторка і 47-річний старший водій, а старшина отримав поранення.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Перемога і мир
Багато будинків на Донбасі зруйновані. Військове протистояння між українськими солдатами та проросійськими сепаратистами триває у регіоні майже п'ять років. За даними ООН, у війні загинули вже близько 13 людей, третина з них - цивільні. Але миру для солдата Олега (на фото) замало - "лише перемога".
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Гроші на колесах
Аби забезпечити людей на лінії фронту хлібом, вугіллям та деревиною, використовують армію. Час від часу там з'являється й броньований бусик - це банкомат на колесах. На непідконтрольній українській владі території українська банківська система не працює.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Короткий перепочинок
2014-го року селище Зайцеве потрапило під контроль проросійських сепаратистів. Через рік Україна повернула його собі. Але мир тут і досі дуже крихкий. Солдати й надалі змушені забезпечувати місцевих цивільних продуктами харчування. Але час від часу можна дозволити собі й паузу - і, наприклад, погладити мале козеня.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
На фронті
Фронт розташований за 600 кілометрів від Києва. Не лише для мешканців Зайцевого, але й для всіх українців конфлікт з Росією - найбільша проблема держави. Окопи на фронті нагадують про війну щодня.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Без надії
73-річна Раїса Тараненко щодня дивиться на сліди від куль у дверях свого будинку. Вона живе за 600 метрів від окопів сепаратистів. Складені під стіною дрова вона використовує як захисний бар'єр від снарядів. Тараненко бажає, аби війна нарешті завершилась. "Але не зрозуміло, як усе розвиватиметься. Надії нема ні на що", - каже вона.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Мир на умовах ворога
Схоже дивиться на ситуацію також Ілля. Він - член полку "Азов". У боях на фронті він уже втратив одне око та руку. Надії на тривалий мир він не має. "Ті, хто розраховують на мир, отримають його. Але на ворожих умовах. Та такий мир нам не потрібен" - каже Ілля.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Потрібні мирні переговори
У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.
Фоторепортаж: Донбас у тіні війни
Нарешті мир?
Адже конфлікт розділяє цілі родини. Миколі Юшкову (праворуч) 70 років. Він живе в сусідньому Майорську разом із сином і дочкою. Вони мешкають на підконтрольній Києву території. Друга дочка Миколи живе трохи далі, на території, яку контролюють проросійські сепаратисти. "Усі кажуть: ми маємо сісти й домовлятися. Мир. Нам потрібен мир", - говорить Микола Юшков.