ФРН, Іспанія і Франція вимагають упродовж восьми днів оголосити вибори у Венесуелі

Франція та Іспанія в суботу, 26 січня, оголосили, що президент Венесуели Ніколас Мадуро має впродовж восьми днів оголосити вибори. Інакше ці країни готові визнати тимчасовим виконувачем обов'язків венесуельського президента Хуана Гуайдо. Про це заявили президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Водночас речниця уряду ФРН Мартіна Фіц (Martina Fietz) повідомила в Twitter, що Німеччина теж "готова" визнайти Гуайдо тимчасовим виконувачем обов'язків президента Венесуели, якщо в країні не будуть оголошені вибори. Вона також відзначила, що в цьому питанні ФРН тісно співпрацює з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що Гуайдо 25 січня закликав народ країни до масових протестів проти Ніколаса Мадуро. "Ми знову виходимо на вулиці. Наш шлях ясний: кінець узурпації, перехідний уряд, вільні вибори", - заявив Гуайдо на мітингу своїх прихильників у Каракасі.

Криза у Венесуелі розгорілася з новою силою 23 січня, коли голова Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. Президент США Дональд Трамп майже одразу заявив, що США визнають Гуайдо як легітимного тимчасового лідера держави. Згодом про визнання Гуайдо тимчасовим главою держави заявили представники низки інших держав, зокрема Канади, Бразилії, Колумбії, Парагваю, Чилі, Аргентини, Перу і Еквадору. На підтримку Мадуро виступають Росія, Китай, Мексика, Куба і Болівія.

26 січня у Нью-Йорку має відбутися відкрите екстрене засідання Ради Безпеки ООН (РБ ООН), присвячене кризі у Венесуелі.