 ФРН, інші держави ЄС визнають Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2019

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Новини

ФРН, інші держави ЄС визнають Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Про визнання Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента Венесуели заявили вже представники урядів Німеччини, Франції, Іспанії, Швеції, Великобританії та інших держав.

Хуан Гуайдо на мітингу в Каракасі 2 лютого

Хуан Гуайдо на мітингу в Каракасі 2 лютого

Після завершення терміну ультиматуму для оголошення нових президентських виборів у Венесуелі  країни ЄС у понеділок, 4 лютого, почали визнавати Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента країни.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про визнання Берліном Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. "До вчора не було оголошено про проведення нових вільних виборів. А тому зараз Гуайдо є особою, з якою ми про це розмовлятимемо і від якої ми очікуємо, що вона якнайшвидше ініціює виборчий процес", - сказала Меркель, перебуваючи з візитом в Японії, цитує агентство dpa. За її словами, з точки зору Берліна та багатьох європейських партнерів Гуайдо є "легітимним тимчасовим президентом" для виконання цього завдання.

Раніше в ефірі радіостанції France Inter міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що "Гуайдо має можливості та легітимні повноваження для організації виборів". За його словами, вкрай важливо вирішити цей конфлікт мирно та уникнути громадянської війни в країні, передає агенція AFP. Пізніше визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели в соцмережі Twitter підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також заявив, що Мадрид офіційно визнає голову Національної асамблеї Венесуели Гуайдо легітимним тимчасовим президентом країни. За його словами, "Гуайдо повнен якнайшвидше оголосити проведення вільних виборів, оскільки венесуельський народ сам повинен вирішувати про своє майбутнє", цитує агентство Reuters. 

Про визнання Лондоном Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента Венесуели повідомив міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант. Від шведського уряду про такий крок заявила глава МЗС країни Маргот Вальстрьом.

Згодом про визнання Гуайдо також заявили представники урядів Данії, Литви, Латвії, Австрії Нідерландів.

Як повідомлялося, напередодні президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив ультиматум європейських держав щодо оголошення у країні нових президентських виборів та звинуватив їх у тиску. 

DW.COM

Президент Венесуели відмовився виконати вимогу європейських держав щодо оголошення нових виборів глави держави. Низка європейських країн пригрозила в цьому разі визнати Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. (04.02.2019)

В інтерв'ю CBS президент США назвав можливу відправку американських солдатів до Венесуели одним з варіантів. Тим часом європейські країни вимагають від Мадуро до вечора 3 лютого оголосити про нові президентські вибори. (03.02.2019)

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Його інавгурація відбулася 10 січня 2019 року. Більшість західних держав вважають, що вибори не були демократичними, та не визнають легітимність другого терміну Мадуро. 22 січня в Каракасі і інших містах країни почалися акції протесту проти Мадуро. За добу опозиційний лідер, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Тимчасовим главою Венесуели Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. Низка європейських країн вимагали від Мадуро до кінця дня 3 лютого оголосити про проведення в країні нових виборів президента. В іншому разі вони обіцяли визнати тимчасовим главою держави Хуана Гуайдо. Натомість 2 лютого Мадуро запропонував провести у 2019 році парламентські вибори, які були заплановані на кінець 2020 року.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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