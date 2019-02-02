ФРН, інші держави ЄС визнають Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели

Після завершення терміну ультиматуму для оголошення нових президентських виборів у Венесуелі країни ЄС у понеділок, 4 лютого, почали визнавати Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента країни.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила про визнання Берліном Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели. "До вчора не було оголошено про проведення нових вільних виборів. А тому зараз Гуайдо є особою, з якою ми про це розмовлятимемо і від якої ми очікуємо, що вона якнайшвидше ініціює виборчий процес", - сказала Меркель, перебуваючи з візитом в Японії, цитує агентство dpa. За її словами, з точки зору Берліна та багатьох європейських партнерів Гуайдо є "легітимним тимчасовим президентом" для виконання цього завдання.

Раніше в ефірі радіостанції France Inter міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан зазначив, що "Гуайдо має можливості та легітимні повноваження для організації виборів". За його словами, вкрай важливо вирішити цей конфлікт мирно та уникнути громадянської війни в країні, передає агенція AFP. Пізніше визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели в соцмережі Twitter підтвердив президент Франції Еммануель Макрон.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес також заявив, що Мадрид офіційно визнає голову Національної асамблеї Венесуели Гуайдо легітимним тимчасовим президентом країни. За його словами, "Гуайдо повнен якнайшвидше оголосити проведення вільних виборів, оскільки венесуельський народ сам повинен вирішувати про своє майбутнє", цитує агентство Reuters.

Про визнання Лондоном Хуана Гуайдо виконувачем обов'язків президента Венесуели повідомив міністр закордонних справ Великобританії Джеремі Хант. Від шведського уряду про такий крок заявила глава МЗС країни Маргот Вальстрьом.

Згодом про визнання Гуайдо також заявили представники урядів Данії, Литви, Латвії, Австрії Нідерландів.

Як повідомлялося, напередодні президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив ультиматум європейських держав щодо оголошення у країні нових президентських виборів та звинуватив їх у тиску.

У травні 2018 року у Венесуелі відбулися вибори глави держави. За даними ЦВК країни, чинний президент Ніколас Мадуро здобув перемогу, набравши близько 70 відсотків голосів. Його інавгурація відбулася 10 січня 2019 року. Більшість західних держав вважають, що вибори не були демократичними, та не визнають легітимність другого терміну Мадуро. 22 січня в Каракасі і інших містах країни почалися акції протесту проти Мадуро. За добу опозиційний лідер, голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов'язків президента.

Тимчасовим главою Венесуели Гуайдо визнали США, Організація американських держав (ОАД), багато країн Латинської Америки, Канада та Австралія. Низка європейських країн вимагали від Мадуро до кінця дня 3 лютого оголосити про проведення в країні нових виборів президента. В іншому разі вони обіцяли визнати тимчасовим главою держави Хуана Гуайдо. Натомість 2 лютого Мадуро запропонував провести у 2019 році парламентські вибори, які були заплановані на кінець 2020 року.