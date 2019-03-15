 ФРН інвестує 54 мільярди євро у заходи із захисту клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2019

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Новини

ФРН інвестує 54 мільярди євро у заходи із захисту клімату

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема за рахунок збільшення цін на пальне та вартості авіаквитків.

Німецький уряд прийняв програму для захисту клімату

Зліва направо: міністр фінансів Олаф Шольц, канцдерка ФРН Анґела Меркель, міністерка оборони Аннаґрет Крамп-Карренбауер та прем'єр Баварії Маркус Зедер

Німецький уряд погодив пакет заходів для боротьби зі змінами клімату. Після багатогодинного засідання в п'ятницю, 20 вересня, про це розповіла канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel). Загалом на цей проєкт планується спрямувати 54 мільярди євро. Метою заходів є скорочення до 2030 року викидів в атмосферу на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком, зазначила Меркель.

За словами міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz), ці кроки мають створити багато нових робочих місць у ФРН. "Йдеться про те, щоб використати захист клімату як можливість для модернізації нашої економіки та створення багатьох перспективних робочих місць", - сказав він, цитує агенція dpa.

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Канцлерка ФРН на відкритті Франкфуртського автосалону наголосила на необхідності створення надійної мережі зарядних станцій. Вона вказала також на відповідальність автовиробників у питаннях захисту клімату. (12.09.2019)

Одним з головних напрямків кліматичного пакету стане зменшення шкідливих викидів у повітря. Боротися з ними планується шляхом підвищення цін на пальне. Зокрема, до 2021 року ціни на бензин, дизельне пальне, мазут та природний газ збільшаться таким чином, що вартість однієї тонни викидів вуглекислого газу складатиме 10 євро. До 2025 року ця цифра зросте до 35 євро.

Задля скорочення викидів від транспорту планується змінити податки на пасажирські перевезення. Таким чином уряд хоче знизити вартість залізничних квитків та водночас підвищити вартість авіаквитків. Для підвищення попиту на електромобілі уряд ФРН хоче підвищити премії на купівлю електричних авто вартістю до 40 тисяч євро.

До 2026 року планується заборонити встановлення нових опалювальних систем, що використовують мазут. Для підвищення попиту на використання енергоефективних систем опалення будуть застосовані податкові пільги. Також мають бути знижені ціни на електроенергію.

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