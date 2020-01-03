ФРН, Франція і Великобританія закликали зупинити спіраль насильства в Іраку

Лідери Німеччини, Франції та Великобританії з огляду на загострення кризи між Іраном і США закликали всі сторони до стриманості та уникнення ескалації в Іраку. Зокрема вони закликали Іран утриматися від будь-яких насильницьких дій в регіоні або їхньої підтримки. Про це йдеться в спільній заяві канцлеки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, оприлюдненій в неділю, 5 січня.

"Ми закликаємо всі сторони проявляти максимальну стриманість і відповідальність. Нинішня спіраль насильства в Іраку повинна бути зупинена", - йдеться в заяві. Окрім того, глави держав вимагають від Тегераа повернутися до виконання своїх зобов'язань щодо ядерної угоди, а також скасувати всі вжиті заходи, які не відповідають їй.

Політики висловили свою прихильність боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" і закликали владу Іраку надати необхідну підтримку міжнародній коаліції. Напередодні парламент країни проголосував за розрив угоди з боротьби з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" та про виведення з країни іноземних військ.

Лідери ФРН, Франції та Великобританії занепокоєні негативною роллю, яку Іран зіграв в регіоні, зокрема з допомогою генерала Сулеймані, і засудили нещодавні удари по міжнародній коаліції в Іраку.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані, загинув також заступник керівника шиїтських Сил народної мобілізації Іраку Абу Махді аль-Мухандіс. Прем'єр Іраку назвав такі дії США порушенням суверенітету країни. Згодом Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном.

Наступного дня в Багдаді була обстріляна ракетами так звана "зелена зона", де розташоване американське посольство. Також ракетного обстрілу зазнала військово-повітряна база, де дислокуються військові США. В Корпусі вартових ісламської революції заявили, що у відповідь на вбивство Сулеймані можуть бути завдані удари по 35 різних американських об'єктах. Трамп своєю чергою оголосив, що в такому випадку Вашингтон відповість ударами по 52 цілях в Ірані.