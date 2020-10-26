ФРН, Франція, Італія і Мальта домовилися щодо розподілу мігрантів

Чотири країни Європейського Союзу - Німеччина, Франція, Італія та Мальта - досягли угоди щодо тимчасового механізму розподілу мігрантів, врятованих у Середземному морі на шляху до Європи. Під час зустрічі міністрів внутрішніх справ чотирьох країн у місті Біргу на Мальті у понеділок, 23 вересня, було досягнуто угоди, яка згодом має стати основою для домовленостей в масштабах усього ЄС.

"Є домовленість про спільний документ, який буде представлений на засіданні Ради міністрів ЄС внутрішніх справ 8 жовтня", - заявив міністр внутрішніх справ Мальти Майкл Фарруджія після переговорів, повідомляє агенція AFP.

У свою чергу глава МВС ФРН Горст Зеегофер (Horst Seehofer) заявив, що "дуже задовлений" результатом зустрічі та зауважив, що ухвалена схема є тимчасовою. "Ми узгодили домовленості щодо тимчасового механізму в умовах надзвичайних ситуацій (...), який допоможе Італії та Мальті", - пояснив Зеегофер.

Деталей ухваленої угоди міністри не повідомили. Утім, нещодавно глава німецького МВС повідомляв, що ФРН готова прийняти до себе четверту частину врятованих у Середземному морі мігрантів. У Франції також заявили, що можуть прийняти чверть мігрантів. Крім того, Хорватія, Фінляндія, Ірландія, Литва, Люксембург та Португалія також погодилися взяти участь у перерозподілі врятованих мігрантів.

Для такої співпраці зараз були розроблені "чіткі вимоги до процедур" та "чіткі терміни" розподілу біженців, сказав Зеехофер, інформує агентство dpa. Решта питань стосовно цієї теми буде обговорена 8 жовтня на засідання міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

Як повідомлялося, донедавна Мальта та Італія - країни ЄС, що найбільше потерпають від потоку мігрантів - відмовлялися приймати судна з врятованими в Середземному морі мігрантами на борту.