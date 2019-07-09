ФРН, Франція та Великобританія закликали Іран до збереження ядерної угоди

Німеччина, Франція та Великобританія закликають Тегеран до дотримання умов ядерної угоди. "Хоча ми як і раніше підтримуємо угоду, проте продовження її існування залежить від того, щоб Іран беззастережно дотримувався своїх зобов'язань. У зв'язку з цим ми наполегливо закликаємо Іран переглянути нещодавно прийняті ним рішення", - наголошується у спільній заяві трьох країн, оприлюдненій у неділю, 14 липня, німецьким урядом.

У заяві згадується рішення Тегерана збагачувати уран більше обумовленого угодою рівня і зберігати ядерні матеріали в більших, ніж дозволено, обсягах. Три європейські країни стурбовані ризиком того, що ядерна угода буде порушена ще більше через санкційний тиск з боку США та рішення Ірану не дотримуватися положень угоди.

ФРН, Франція і Великобританія вказали на необхідність продовжувати діалог щодо ядерної угоди. Водночас вони висловили стурбованість у зв'язку з серією нападів на танкери в районі Перської затоки і загальним зростанням напруженості в регіоні.

Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.

Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. 8 липня він повідомив про доведення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка.