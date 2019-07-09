ФРН, Франція та Великобританія закликали Іран до збереження ядерної угоди

Продовження існування ядерної угоди з Іраном залежить від того, чи буде він дотримуватися її умов, наголосили Берлін, Париж та Лондон після того, як Тегеран почав підвищувати рівень збагачення урану.
Німеччина, Франція та Великобританія закликають Тегеран до дотримання умов ядерної угоди. "Хоча ми як і раніше підтримуємо угоду, проте продовження її існування залежить від того, щоб Іран беззастережно дотримувався своїх зобов'язань. У зв'язку з цим ми наполегливо закликаємо Іран переглянути нещодавно прийняті ним рішення", - наголошується у спільній заяві трьох країн, оприлюдненій у неділю, 14 липня, німецьким урядом.
У заяві згадується рішення Тегерана збагачувати уран більше обумовленого угодою рівня і зберігати ядерні матеріали в більших, ніж дозволено, обсягах. Три європейські країни стурбовані ризиком того, що ядерна угода буде порушена ще більше через санкційний тиск з боку США та рішення Ірану не дотримуватися положень угоди.
ФРН, Франція і Великобританія вказали на необхідність продовжувати діалог щодо ядерної угоди. Водночас вони висловили стурбованість у зв'язку з серією нападів на танкери в районі Перської затоки і загальним зростанням напруженості в регіоні.
Ядерна угода, укладена у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною, мала на меті зупинити ядерну програму Тегерана в обмін на послаблення міжнародних економічних санкцій, що були накладені на країну. Проте на початку травня 2018 року американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід США з угоди. Згодом США відновили санкції проти Ірану.
Як повідомлялося, 7 липня уряд Ірану заявив, що знімає з себе зобов'язання за ядерною угодою, що передбачає заборону на збагачення урану до рівня вище ніж 3,67 відсотка. Представник організації з атомної енергетики Ірану Бехруз Камалванді зазначив, що Тегеран має намір розпочати поетапне підвищення рівня збагачення урану від п'яти до 20 відсотків. 8 липня він повідомив про доведення рівня збагачення урану до 4,5 відсотка.