 ФРН у трійці країн, що найбільше постраждали через кліматичні зміни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2019

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Новини

ФРН у трійці країн, що найбільше постраждали через кліматичні зміни

Спека та посухи призвели у 2018 році до загибелі понад 1,2 тисячі осіб у Німеччині. Ще гірша ситуація у Японії та на Філіппінах

Рейн у Дюссельдорфі, 2018 рік

Рейн у Дюссельдорфі, 2018 рік

Німеччина увійшла в трійку країн, які у 2018 році найбільше постраждали від екстремальних погодних умов. Про це в середу, 4 грудня, під час Кліматичної конференції ООН у Мадриді повідомила німецька неурядова організація Germanwatch. За її даними, внаслідок спеки і посухи у ФРН торік загинуло 1200 людей, а збитки склали понад 1,2 мільярда євро. Гірше, ніж у ФРН, справи йшли лише в Японії та Філіппін, які сильно постраждали від високої температури, штормів та засухи.

Загалом же в період з 1999 по 2018 рік найбільше від кліматичних змін у світі постраждали Пуерто-Рико, М'янма та Гаїті. На це вказує індекс кліматичних ризиків, який спирається на дані Міжнародного валютного фонду та страхової компанії Munich Re. Індекс порівнює кількість загиблих та шкоду майну відносно купівельної спроможності населення та ВВП.

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Сьогодні багатьом державам бракує насамперед політичної волі, щоб змінити свій підхід до теми захисту клімату, наголосив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Перед конференцією ООН він вимагає рішучіших кроків. (01.12.2019)

Це десятиріччя стане найспекотнішим в історії, а до кінця століття температура на планеті може зрости на три градуси в порівнянні з доіндустріальною епохою, наголосили у Всесвітній метеорологічній організації ООН. (03.12.2019)

За останні 20 років у світі сталося понад 12 тисяч екстремальних погодних явищ, які призвели до загибелі понад 495 тисяч осіб і спричинили збитки на суму в понад 3,54 трильйона доларів (3,17 трильйона євро). Імовірність настання періодів екстремальної спеки в Європі збільшилася приблизно в 100 разів у порівнянні з початком ХХ століття.

"Індекс кліматичних ризиків показує, що кліматичні зміни мають величезні наслідки і все більше впливають на такі промислово розвинуті країни, як Німеччина та Японія. Але, для порівняння, найбідніші країни світу піддаються ще більшим ризикам", - заявив один з авторів дослідження Майк Вінгс (Maik Winges), цитує агенція dpa. При цьому він додав, що бідні країни отримують невеликі компенсації за збитки від промислово розвинених країни, діяльність яких є основною причиною зміни клімату.

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