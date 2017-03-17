ФРН-США: відносини не погані, але і не чудові - дослідження

Оптимізм у США, песимізм у Німеччині. Так можна описати результати опублікованого у вівторок, 26 листопада, дослідження американського соціологічного інституту Pew Research Center та німецького фонду імені Кербера (Körber-Stiftung) про стан відносин між двома країнами. Три чверті американців (75 відсотків) вважають ці відносини хорошими, а дві третини німців (64 відсотки) - поганими. Торік песимістів у Німеччині було ще більше - 73 відсотки.

І німці, і американці вважають, що їхні країни пов'язані путами особливого партнерства, але при цьому зовнішньополітичні пріоритети у них різні. Так, 36 відсотків опитаних в США називають головним партнером Америки Великобританію. Потім йдуть Китай, Канада та Ізраїль. Німеччина - лише на п'ятому місці. Німці називають найважливішим або другим за важливістю партнером Німеччини Францію, але вже на другому місці для них, причому з невеликим відривом - Сполучені Штати. Для 42 відсотків опитаних у ФРН США - найважливіший чи другий за важливістю союзник.

Що думають у США і ФРН про відносини з Росією

Дедалі помітнішу роль на світовій арені стала відігравати Росія. І в Україні, і в Сирії Москва не гребує застосуванням сили, відстоюючи свої зовнішньополітичні інтереси. Помічають дедалі більшу російську присутність на світовій арені і у США, і у Німеччині.

Президент США Дональд Трамп (л) та канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Так, 61 відсоток американців хоч і називає хороші відносини з Німеччиною важливішими, ніж з Росією, але понад чверть (26 відсотків) дотримуються все ж протилежної думки. Так само і в Німеччині 25 відсотків людей вважає, що відносини з Росією важливіші для них, ніж відносини із США. Утім, більшість німців усе ж іншої думки - тих, хто називає пріоритетом відносини з США, а не з Росією, 39 відсотків.

По-різному оцінюють респонденти по обидва боки Атлантики присутність військ США у Німеччині. 56 відсотків американців надають їй великого значення для забезпечення власної національної безпеки, тільки 5 відсотків взагалі не бачать у цьому сенсу. У Німеччині ситуація зворотна. Тільки 15 відсотків впевнені, що американські бази підвищують безпеку їхньої країни, понад третина вважає їх "дещо важливими", трохи менше - не дуже важливими, а 15 відсотків - неважливими взагалі.

Якою має бути роль Німеччини на світовій арені?

Майже синхронно результати свого соціологічного дослідження опублікував і німецький фонд імені Кербера (Körber-Stiftung), який опитав німців про їхнє ставлення до тих чи інших питань зовнішньої політики. 43 відсотки ствердно відповіли на питання, чи повинна Німеччина брати на себе більше міжнародної відповідальності. Але 49 відсотків вважають, що Берліну слід і далі демонструвати стриманість на світовій арені, в тому числі, якщо мова йде про німецьку участь у врегулюванні кризових ситуацій.

Особливо турбують жителів Німеччини відносини зі США після обрання президентом Дональда Трампа. Приблизно чверть опитаних називають ці відносини навіть головним зовнішньополітичним викликом. На другому місці в цій категорії - Росія, щоправда, з великим відривом. Проблеми у відносинах з Москвою вважають особливо важливими для Берліна 8 відсотків респондентів в Німеччині. 4 відсотки називають в зв'язку з цим Китай, 3 відсотки - Туреччину президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Половина опитаних фондом Кербера висловлюються за посилену співпрацю зі США на світовій арені, близько третини (35 відсотків), навпаки, за згортання трансатлантичних зв'язків. Якщо підсумувати результати, то висновок напрошується такий: відносини між Німеччиною і США зараз не погані, але і не чудові.

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