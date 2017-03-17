ФРН-США: відносини не погані, але і не чудові - дослідження

Оптимізм у США, песимізм у Німеччині. Так можна описати результати опублікованого у вівторок, 26 листопада, дослідження американського соціологічного інституту Pew Research Center та німецького фонду імені Кербера (Körber-Stiftung) про стан відносин між двома країнами. Три чверті американців (75 відсотків) вважають ці відносини хорошими, а дві третини німців (64 відсотки) - поганими. Торік песимістів у Німеччині було ще більше - 73 відсотки.
І німці, і американці вважають, що їхні країни пов'язані путами особливого партнерства, але при цьому зовнішньополітичні пріоритети у них різні. Так, 36 відсотків опитаних в США називають головним партнером Америки Великобританію. Потім йдуть Китай, Канада та Ізраїль. Німеччина - лише на п'ятому місці. Німці називають найважливішим або другим за важливістю партнером Німеччини Францію, але вже на другому місці для них, причому з невеликим відривом - Сполучені Штати. Для 42 відсотків опитаних у ФРН США - найважливіший чи другий за важливістю союзник.
Що думають у США і ФРН про відносини з Росією
Дедалі помітнішу роль на світовій арені стала відігравати Росія. І в Україні, і в Сирії Москва не гребує застосуванням сили, відстоюючи свої зовнішньополітичні інтереси. Помічають дедалі більшу російську присутність на світовій арені і у США, і у Німеччині.
Президент США Дональд Трамп (л) та канцлерка Німеччини Анґела Меркель
Так, 61 відсоток американців хоч і називає хороші відносини з Німеччиною важливішими, ніж з Росією, але понад чверть (26 відсотків) дотримуються все ж протилежної думки. Так само і в Німеччині 25 відсотків людей вважає, що відносини з Росією важливіші для них, ніж відносини із США. Утім, більшість німців усе ж іншої думки - тих, хто називає пріоритетом відносини з США, а не з Росією, 39 відсотків.
По-різному оцінюють респонденти по обидва боки Атлантики присутність військ США у Німеччині. 56 відсотків американців надають їй великого значення для забезпечення власної національної безпеки, тільки 5 відсотків взагалі не бачать у цьому сенсу. У Німеччині ситуація зворотна. Тільки 15 відсотків впевнені, що американські бази підвищують безпеку їхньої країни, понад третина вважає їх "дещо важливими", трохи менше - не дуже важливими, а 15 відсотків - неважливими взагалі.
Якою має бути роль Німеччини на світовій арені?
Майже синхронно результати свого соціологічного дослідження опублікував і німецький фонд імені Кербера (Körber-Stiftung), який опитав німців про їхнє ставлення до тих чи інших питань зовнішньої політики. 43 відсотки ствердно відповіли на питання, чи повинна Німеччина брати на себе більше міжнародної відповідальності. Але 49 відсотків вважають, що Берліну слід і далі демонструвати стриманість на світовій арені, в тому числі, якщо мова йде про німецьку участь у врегулюванні кризових ситуацій.
Особливо турбують жителів Німеччини відносини зі США після обрання президентом Дональда Трампа. Приблизно чверть опитаних називають ці відносини навіть головним зовнішньополітичним викликом. На другому місці в цій категорії - Росія, щоправда, з великим відривом. Проблеми у відносинах з Москвою вважають особливо важливими для Берліна 8 відсотків респондентів в Німеччині. 4 відсотки називають в зв'язку з цим Китай, 3 відсотки - Туреччину президента Реджепа Таїпа Ердогана.
Половина опитаних фондом Кербера висловлюються за посилену співпрацю зі США на світовій арені, близько третини (35 відсотків), навпаки, за згортання трансатлантичних зв'язків. Якщо підсумувати результати, то висновок напрошується такий: відносини між Німеччиною і США зараз не погані, але і не чудові.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Початок кінця
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Завершення Другої світової війни: як це було
Більше, ніж символ
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Завершення Другої світової війни: як це було
Патрулювання в Кельні
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Завершення Другої світової війни: як це було
Фото, що облетіло світ
Зустріч двох переможних армій на руїнах мосту через Ельбу поблизу Торгау в Саксонії: 25 квітня 1945 року радянські солдати 58-ої гвардійської дивізії 1-го Українського фронту вітаються з американськими солдатами 69-ої піхотної дивізії. Це фото відоме у всьому світі.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Шоковані переможці
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Завершення Другої світової війни: як це було
Смертоносні 18 хвилин
Мало хто знає про долю Емдена - невеличкого міста на півночі Німеччини. Усього за 18 хвилин 6 вересня 1944 року на нього було скинуто 15 тисяч авіаційних бомб і запалювальних боєприпасів зі 181 канадського бомбардувальника. Остання повітряна атака на портове містечко у дельті річки Емс була здійснена 25 квітня 1945 року. Емден - одне з найбільш зруйнованих під час Другої світової міст у Європі.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Дорога в полон
Німецьких солдатів, які пережили війну, майже скрізь очікує полон. Британські та американські табори військовополонених при цьому вважалися гуманними. На відміну від радянських. З 1941 по 1945 рік понад три мільйони німецьких солдатів потрапили в радянський полон. Третина з них (майже 1,1 мільйона осіб) загинули. Останні німецькі солдати повернулися додому з полону аж 1955 року.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Новина дня
Заради цього боролися солдати Антигітлерівської коаліції. 2 травня 1945 року зі спецвипуску армійської газети Stars and Stripes американські солдати дізнаються про смерть Адольфа Гітлера. Полегшення читається на їхніх обличчях. Закінчення війни близько.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Krupp: промисловий рушій війни в руїнах
Як і під час Першої світової війни, головним промисловим гравцем у завойовницьких планах Гітлера є виробник сталі та зброї Krupp в Ессені. Бомбардування підприємства є однією зі стратегічних цілей ВПС Антигітлерівської коаліції. Тисячі примусових працівників звозили на роботу на заводах Krupp до 1945 року. Наприкінці війни дві третини заводів зруйновані.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Виживання і після війни
Людина й війна: цей невідомий німецький солдат вижив, проте його побут ще не скоро нормалізується. 1945 року вода, струм та опалення в Німеччині - розкіш. Аби вижити, треба мати силу волі, вміння імпровізувати та знаходити вирішення проблем.
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Завершення Другої світової війни: як це було
Втрачене дитинство
Вони не розуміють війни, але суцільні руїни під час і після війни стали для мільйонів німецьких дітлахів єдиним майданчиком для ігор. Ціле покоління виростало з цією травмою, наслідками якої досі залишаються типова німецька ощадливість та старанність.
Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко