ФРН підтримує заборону на експорт зброї до Саудівської Аравії для всього ЄС

На тлі скандалу через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що підтримує ініціативу Австрії щодо заборони для всього Євросоюзу експортувати зброю до Саудівської Аравії. Про це він заявив німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk у п'ятницю, 26 жовтня.

Він зазначив, що німецький уряд погодився, що на даний момент немає жодних підстав для постачання зброї в Саудівську Аравію. Він висловився за ембарго на продаж зброї для усього Європейського Союзу і дуже задоволений тим, що Австрія, яка зараз головує в Раді ЄС, висунула цю ініціативу.

За словами Альтмаєра, заборона на експорт зброї є справедливою. Її мають підтримати усі країни ЄС, щоб посилити вплив на Саудівську Аравію, зазначив він.

Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) закликала усі країни Євросоюзу припинити поставки зброї до Саудівської Аравії. Вона зазначила, що це дозволить зупинити конфлікти в Ємені та Катарі.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим.