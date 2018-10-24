 ФРН підтримує заборону на експорт зброї до Саудівської Аравії для всього ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

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Новини

ФРН підтримує заборону на експорт зброї до Саудівської Аравії для всього ЄС

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр підтримує ініціативу Австрії заборонити усім країнам Європейського Союзу експортувати зброю до Саудівської Аравії.

Петер Альтмаєр виступає за зупинку експорту зброї з Євросоюзу до Саудівської Аравії

Петер Альтмаєр виступає за зупинку експорту зброї з Євросоюзу до Саудівської Аравії

На тлі скандалу через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявив, що підтримує ініціативу Австрії щодо заборони для всього Євросоюзу експортувати зброю до Саудівської Аравії. Про це він заявив німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk у п'ятницю, 26 жовтня.

Він зазначив, що німецький уряд погодився, що на даний момент немає жодних підстав для постачання зброї в Саудівську Аравію. Він висловився за ембарго на продаж зброї для усього Європейського Союзу і дуже задоволений тим, що Австрія, яка зараз головує в Раді ЄС, висунула цю ініціативу.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що на тлі вбивства журналіста Джамаля Хашоггі мови про поставки зброї до Саудівської Аравії бути не може. Пауза триватиме до прояснення усіх подробиць інциденту. (21.10.2018)

Якщо країни Євросоюзу припинять постачання зброї до Саудівської Аравії, це допоможе зупинити конфлікти в Ємені та Катарі, заявила міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль. (26.10.2018)

За словами Альтмаєра, заборона на експорт зброї є справедливою. Її мають підтримати усі країни ЄС, щоб посилити вплив на Саудівську Аравію, зазначив він.

Як повідомлялось, міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль (Karin Kneissl) закликала усі країни Євросоюзу припинити поставки зброї до Саудівської Аравії. Вона зазначила, що це дозволить зупинити конфлікти в Ємені та Катарі.

Саудівська Аравія під тиском світової спільноти визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві в Стамбулі на початку жовтня. 25 жовтня прокуратура Саудівської Аравії повідомила, що вбивство журналіста було спланованим.

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