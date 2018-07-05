ФРН: проект бюджету-2019 передбачає суттєве зростання видатків на оборону

Німецький уряд на засіданні у п'ятницю, 6 липня, схвалив проект федерального бюджету на наступний рік. Обсяг доходів та видатків бюджету заплановано на рівні 356,8 мільярда євро, що на 13 мільярдів більше, ніж у бюджеті-2018, який Бундестаг остаточно ухвалив лише напередодні.

Передбачається, що федеральний бюджет шостий рік поспіль буде бездефіцитним. У ньому закладене збільшення щомісячної допомоги на дітей на 10 євро з липня, а також податкові послаблення для родин з дітьми. Водночас міністр фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz) відмовився розглядати пропозицію зменшення ставки податку на додану вартість, яка в 2007 році була піднята з 16 до 19 відсотків, повідомляє агентство dpa.

Бюджетом передбачено збільшення дотацій на пенсійні виплати, а також мільярдні інвестиції в транспортну інфраструктуру. Очікується, що держборг Німеччини наступного року вперше за 17 років впаде нижче позначки у 60 відсотків від ВВП - цей показник прописаний в якості критерію стабільності для держав Єврозони.

Чи не найбільше зростання видатків передбачене на оборонну сферу - 42,9 мільярда євро, що приблизно на чотири мільярди євро більше, ніж цього року. Раніше канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що до 2020 року Німеччина планує підвищити оборонний бюджет до рівня 1,5 відсотка від ВВП. Міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) раніше наполягала не необхідності виділити до кінця поточної каденції парламенту у 2021 році для Бундесверу на 15 мільярдів євро більше, ніж передбачено в бюджетному плані.