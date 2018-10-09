ФРН призупинить експорт зброї до Саудівської Аравії - Меркель

Німеччина не буде експортувати зброю до Саудівської Аравії до тих пір, поки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це у неділю, 21 жовтня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

"По-перше, ми жорстко засуджуємо це. По-друге, існує нагальна необхідність з'ясувати, що сталося - ми ще далеко від того, щоб у всьому розібратися і винні були принягнуті до відповідальності. Щодо експорту зброї, то за тих обставин, які ми зараз маємо, він відбуватися не може", - зазначила вона, передає агенція Reuters. Канцлерка відзначила, що подальші дії у цій справі мають координуватися на міжнародному рівні.

Раніше міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявляв, що країна не планує обмежувати поставки зброї до Саудівської Аравії.

Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Потім Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий - у "кулачній бійці".

Наступного дня представник Ер-Ріяда продовжив роз'яснення і повідомив, що влада хотіла переконати журналіста повернутися до Саудівської Аравії і відправила для цього 15 агентів з широкими повноваженнями. Вони вдались до насильства та пригрозили журналісту, що "накачають" його ліками та викрадуть. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват, від чого він помер. Влада країни повідомила, що не знає, де знаходиться тіло журналіста, і назвала його вбивство "величезною помилкою".