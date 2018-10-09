 ФРН призупинить експорт зброї до Саудівської Аравії - Меркель | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2018

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Новини

ФРН призупинить експорт зброї до Саудівської Аравії - Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель заявила, що на тлі вбивства журналіста Джамаля Хашоггі мови про поставки зброї до Саудівської Аравії бути не може. Пауза триватиме до прояснення усіх подробиць інциденту.

Анґела Меркель заявила, що Німеччина поки що не постачатиме зброю Саудівській Аравії

Анґела Меркель заявила, що Німеччина поки що не постачатиме зброю Саудівській Аравії

Німеччина не буде експортувати зброю до Саудівської Аравії до тих пір, поки не будуть прояснені усі факти щодо вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Про це у неділю, 21 жовтня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel).

"По-перше, ми жорстко засуджуємо це. По-друге, існує нагальна необхідність з'ясувати, що сталося - ми ще далеко від того, щоб у всьому розібратися і винні були принягнуті до відповідальності. Щодо експорту зброї, то за тих обставин, які ми зараз маємо, він відбуватися не може", - зазначила вона, передає агенція Reuters. Канцлерка відзначила, що подальші дії у цій справі мають координуватися на міжнародному рівні.

Раніше міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) заявляв, що країна не планує обмежувати поставки зброї до Саудівської Аравії.

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Експорт німецької зброї 2017 року скоротився приблизно на дев'ять відсотків у порівнянні з попереднім роком. Але показник минулого року все одно є третім найвищим за всю історію. (20.06.2018)

Обсяг дозволів на експорт військової техніки з Німеччини до Саудівської Аравії у третьому кварталі 2017 року зріс до майже 148 мільйонів євро. (14.11.2017)

Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи, які були потрібні йому для одруження із жінкою, що проживає в Туреччині. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що журналіст зник у консульстві. Потім Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий - у "кулачній бійці".

Наступного дня представник Ер-Ріяда продовжив роз'яснення і повідомив, що влада хотіла переконати журналіста повернутися до Саудівської Аравії і відправила для цього 15 агентів з широкими повноваженнями. Вони вдались до насильства та пригрозили журналісту, що "накачають" його ліками та викрадуть. Коли журналіст почав кричати, його взяли у задушливий захват, від чого він помер. Влада країни повідомила, що не знає, де знаходиться тіло журналіста, і назвала його вбивство "величезною помилкою".

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