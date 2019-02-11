 ФРН потребуватиме до 260 тисяч кваліфікованих мігрантів на рік | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.02.2019

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Новини

ФРН потребуватиме до 260 тисяч кваліфікованих мігрантів на рік

До 2060 року потреба в професійних кадрах з-за кордону досягне в Німеччині 260 тисяч осіб на рік, прогнозують у Фонді Бертельсмана.

кваліфіковані мігранти

У наступні 40 років Німеччина потребуватиме щонайменше 260 тисяч  закордонних працівниківщороку, аби забезпечити свої економічні потреби. Такі результати дослідження, оприлюдненого німецьким Фондом імені Бертельсмана (Bertelsmann-Stiftung) у вівторок, 12 лютого. При цому експерти очікують на прибуття 114 тисяч мігрантів з інших країн-членів ЄС та ще 146 тисяч - з третіх країн.

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Головним чином ідеться про висококваліфікованих фахівців, зазначають дослідники, особливо в умовах зростаючої дигіталізації ринку праці і повсюдного запровадження цифрових технологій. Водночас експерти фонду вважають, що нинішня політика федеральної влади в сфері міграції не відповідає цим запитам.

"Якщо подивитися на основні країни-постачальники претендентів притулку, то майже 65 відсотків мігрантів з них задіяні в якості обслуговуючого персоналу", - йдеться в звіті. У 2017 році більш ніж третина всіх прибулих в пошуках роботи до Німеччини з країн, що не входять в ЄС, не мала документів, що підтверджують наявність професії.

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Тест на професійну кваліфікацію для легальної роботи в Німеччині (28.09.2018)

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