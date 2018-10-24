 ФРН: поліція розібрала табір ″лісових″ протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

ФРН: поліція розібрала табір "лісових" протестувальників

Протест проти вугілля у Німеччини завершився розбиранням табору. Активістів затримали для перевірки особи, після чого відпустили.

Протестувальників довелося виносити

Протестувальників довелося виносити

Німецька поліція розібрала табір протестувальників, які виступають проти розвитку вугільної енергетичної галузі, біля Гамбахського лісу у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. На колишньому спортмайданчику кілька десятків активістів проводили сидячий протест, в ніч на четвер, 25 жовтня, правоохоронці винесли їх звідти. Затримані 109 активістів, повідомляє агенція новин AFP.

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Активісти протестують проти планів німецького енергетичного концерну RWE вирубати частину дерев у лісі біля вугільного кар'єра Гамбах. (23.09.2018)

Напередодні Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах. (06.10.2018)

Напередодні поліція закликала маніфестантів добровільно звільнити територію, яка належить енергоконцерну RWE. "Цей табір облаштовано протизаконно", - стверджують правоохоронці. Затриманих активістів після встановлення особи відпустили.

Гамбахський ліс у Німеччині став символом протистояння вугільного бізнесу та екологічних активістів.

5 жовтня Вищий адміністративний суд федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія тимчасово заборонив концерну RWE вирубку дерев в районі вугільного розрізу Гамбах - доти, поки не буде ухвалене рішення за скаргою екологічної організації BUND NRW на план роботи буровугільного кар'єра RWE з 2018 по 2020 рік. Інший суд тоді ж дозволив проводити протест, заборони якого домагалася RWE.

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Буре вугілля ціною лісу: активісти у Гамбаху не здаються (01.12.2017)

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