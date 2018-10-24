ФРН повернулася у топ-10 туристичних напрямків Lonely Planet

Авторитетний порадник для туристів Lonely Planet вніс Німеччину у перелік десятьох найпривабливіших країн для відвідин прийдешнього року. У новій книзі "Найкращі подорожі Lonely Planet 2019" (Best in Travel 2019), яку видали у вівторок, 23 жовтня, Німеччина - на другому місці після Шрі-Ланки. Востаннє Німеччина була в топ-10 країн дев'ять років тому.

Бранденбурзькі ворота, 1990 рік

Серед причин, чому Німеччину варто відвідати саме у 2019 році, книга-порадник називає 30-річний ювілей падіння Берлінського муру і передовсім 100-річний ювілей Баугаузу. "Впродовж року святкуватиметься ювілей акушерки модерну, заснованої у Веймарській республіці 1919 року і після кривавих часів у Дессау фактично забороненої нацистами у Берліні в 1933 році", - говориться про славетну школу архітектури та дизайну, що започаткувала естетичний рух, відголоски якого і досі чутні по всьому світу. Окрім того, Lonely Planet звертає увагу читачів на відкриття нових музеїв у трьох містах, численні виставки та святкові події по всій Німеччині.

Best in Travel 2019 радить планувати двотижневу подорож Німеччиною із концертом у "вражаючій Ельбській філармонії" у Гамбурзі, вечірками в берлінських клубах, а також зупинки в Дессау, Веймарі, Мюнхені та уздовж Рейну.

Замок Нойшванштайн

Також варто відвідати міста на кшталт Кельна та Франкфурта-на-Майні, оскільки вони хоч і є різними, однак єднає їх розмаїття культури, кухні та історії. "Німеччина зачаровує і вражає - також і тих, хто тут живе".

У категорії "не пропустіть" було згадано також скелі національного парку Саксонська Швейцарія, що неподалік Дрездена, а також баварські замки Нойшванштайн та Ліндергоф.

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Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини Золото осені З настанням осені листяні та мішані ліси Німеччини перетворюються на барвисту казку, що вражає грою фарб та відтінків. Німці обожнюють гуляти лісом у цю пору. Особливо за лісовим розмаїттям дбають у 16 національних парках Німеччини.

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Найчарівніші пішохідні маршрути Німеччини Колишнім кордоном Близько 40 років "залізна завіса", котра розподіляла Європу, розтинала Німеччину на Схід та Захід. Тепер німці й туристи-іноземці можуть прогулятися колишнім міждержавним кордоном, котрий тягнеться на 1393 кілометри. Про неприємну сторінку німецько-німецької історії місцями нагадують лише залишки загорож з колючого дроту, написи-попередження та прикордонні спостережні вежі.

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