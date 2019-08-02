ФРН не розрізняє паспорти РФ, видані мешканцям Донбасу - Bild

Німецький уряд не відрізняє російські паспорти, видані владою РФ росіянам, від паспортів РФ, які з квітня цього року видають за спрощеною процедурою мешканцям непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей України. Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на відповідь уряду ФРН на письмовий запит німецької депутатки від Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Ренати Альт (Renata Alt).

Як зазначається, за цей період часу німецька влада видала близько 100 тисяч віз власникам російських паспортів. Однак залишається невідомим, скільки з цих паспортів належать жителям непідконтрольних районів Луганської та Донецької областей. При цьому уряд Німеччини у своїй відповіді, яка є у розпорядженні редакції Bild, критикує рішення президент РФ Володимира Путіна щодо видачі паспортів на Донбасі та наголошує, що це є порушенням суверенітету України та суперечить меті мінських домовленостей.

Однак німецька влада, очевидно, не робить з цього висновків, зазначає видання. "Тоді як Естонія не визнає "паспортів Путіна", у Німеччині чекають на загальноєвропейське рішення", - пише видання.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку.

Україна неодноразово заявляла, що не визнаватиме російських паспортів, виданих жителям Донбасу. У Євросоюзі також неодноразово критикували спрощену процедуру видачі російських паспортів для українців. У Брюсселі повідомили, що розробляють "єдині рекомендації" щодо "ідентифікації та можливого невизнання" паспортів РФ, виданих мешканцям районів Донецької та Луганської областей, підконтрольних проросійським сепаратистам.

У відповідь на дії РФ 13 серпня президент України Володимир Зеленський спростив набуття українського громадянства для громадян Російської Федерації, які зазнали переслідувань у себе на батьківщині через політичні переконання, а також для іноземців і осіб без громадянства, які допомагали у забезпеченні національної безпеки України або брали участь у антитерористичній операції.