 ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки

Лідери партій "великої коаліції" ФРН знову зустрінуться через справу екс-шефа контррозвідки Маасена. Соціал-демократи невдоволені його працевлаштуванням на посаді держсекретаря МВС.

Горст Зеегофер (ліворуч) та Андреа Налес розійшлися в оцінці діяльності екс-шефа контррозвідки Маасена

Горст Зеегофер (ліворуч) та Андреа Налес розійшлися в оцінці діяльності екс-шефа контррозвідки Маасена

Лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) у п'ятницю, 21 вересня, надіслала листа канцлерці ФРН Анґелі Меркель (Angela Merkel) та міністру внутрішніх справ Німеччини Горсту Зеегоферу (Horst Seehofer) із пропозицією зустрітися і обговорити нове призначення Ганса-Ґеорґа Маасена (Hans-Georg Maaßen), інформує агенція dpa.

Йдеться про суперечливе призначення звільненого керівника німецького Федерального відомства із охорони конституції Ганса-Ґеорґа Маасена на посаду держсекретаря МВС Німеччини. Налес у листі зазначила, що лідери партій урядової коаліції мають ще раз зважити усі позиції в зазначеному питанні. "Негативна реакція населення (на призначення. - Ред.) показує, що ми помилилися, - заявила Налес згодом в інтерв'ю журналістам. - Замість того, щоб відновити довіру, ми її втратили".

Меркель вже висловила згоду щодо нової зустрічі. Речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) зазначив, що канцлерка вважає правильним ще раз "розглянути всі питання і знайти спільне переконливе рішення". Згодом сама Анґела Меркель повідомила, що таке рішення спробують знайти "під час цього вік-енду".

Також погодився з ще одним обговоренням і Горст Зеегофер, який був ініціатором призначення Маасена в своє міністерство. Очікується, що на зустрічі соціал-демократи вимагатимуть звільнення Маасена вже з нової посади.

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Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики. (07.09.2018)

Нагадаємо, на зустрічі керівників партій "великої коаліції" - лідерки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґели Меркель, голови Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горста Зеегофера, а також лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес - було вирішено, що Ганс-Ґеорґ Маасен залишить свою посаду і перейде на роботу в МВС.

Скандал навколо Маасена виник через висловлені ним в інтерв'ю виданню Bild сумніви щодо того, що в місті Хемніці справді мали місце "облави" на мігрантів, а також в автентичності відео з переслідуванням мігрантів. Маасен тоді зазначив, що є "вагомі причини" вважати, що це відео - "цілеспрямоване поширення неправдивої інформації, можливо, щоб відвернути громадськість від вбивства в Хемніці". Згодом Маасен роз'яснив свої заяви парламентарям, утім, доказів несправжності відео так і не навів.

Згодом додалися звинувачення на адресу Маасена в тому, що той нібито незаконно передав конфіденційну інформацію депутату Бундестагу від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". Йшлося про кількість ймовірних ісламістів у ФРН і бюджет Федерального відомства з охорони конституції. Утім, у самому відомстві заперечили, що Маасен діяв з порушенням закону, а в міністерстві внутрішніх справ зазначили, що зустрічі керівника відомства з депутатами є частиною його роботи. 

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