 ФРН: Затримання в Москві порушують міжнародні зобов′язання РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.08.2019

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ФРН: Затримання в Москві порушують міжнародні зобов'язання РФ

Німецький уряд розкритикував арешт сотень людей у Москві та закликав Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань.

ФРН закликала Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань

ФРН розкритикувала затримання демонстрантів у Москві та закликала Кремль дотримуватися міжнародних зобов'язань

Уряд Німеччини в неділю, 4 серпня, розкритикував масові затримання протестувальників у Москві напередодні. Люди вийшли на вулиці через те, що до участі у місцевих виборах не були допущені незалежні кандидати, повідомляє агенція dpa.

"Арешти не відповідали мирному характеру протестів через недопуск незалежних кандидатів до виборів Московської міської думи", - заявила речниця Міністерства закордонних справ Німеччини.

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Перед початком акції правоохоронці роздавали попередження, що вона не погоджена міською владою. У центрі міста поліція почала затримувати людей. (03.08.2019)

Президент США Дональд Трамп підписав указ про накладення нових санкцій проти Росії через отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у червні 2018 року. У Москві це пов'язали із передвиборчими перегонами в США. (02.08.2019)

У МЗС Німеччини заявили, що розраховують на "швидке звільнення" всіх мирних демонстрантів. "Неодноразове втручання у гарантоване право на мирні зібрання та свободу слова порушує міжнародні зобов'язання Росії та рішуче заперечує право на вільні та чесні вибори", - наголосили в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Речниця міністерства нагадала, що Росія повинна ефективно захищати права своїх громадян. "Зважаючи на регіональні вибори, ми закликаємо долучити до участі у виборах усіх незалежних кандидатів, які виконали для цього усі вимоги", - зазначила вона.

Тим часом незалежний правозахисний медіапортал "ОВД-Инфо" повідомив, що кількість затриманих у Москві сягнула 1001 особи.

Нагадаємо, центрі Москви у суботу, 3 серпня люди намагалися протестувати проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці,  а також проти арештів учасників демонстрації 27 липня. На відео у соцмережах зафільмоване масове застосування сили російськими поліцейськими. Вони також затримували учасників акції, які перебували у магазині, кафе та метро. Серед затриманих є неповнолітні. 

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