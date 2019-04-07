 ФРН закликає не забувати геноцид у Руанді | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2019

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Новини

ФРН закликає не забувати геноцид у Руанді

Геноцид у Руанді 1994 року має стати пересторогою для всіх майбутніх поколінь, людству важливо не повторювати подібних трагедій, заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

Меморіал жертвам геноциду у місті Нямата

Меморіал жертвам геноциду у місті Нямата

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступив із закликом не забувати про скоєний 1994 року геноцид у Руанді. Про це Маас заявив у ніч на неділю, 7 квітня, в Берліні з нагоди 25-ої річниці початку масових убивств у Руанді, коли за кілька місяців було вбито близько 800 тисяч осіб.

"Геноцид у Руанді має стати пересторогою для майбутніх поколінь. На всіх нас лежить відповідальність пам'ятати про це й робити все для того, щоб не повторилося те саме", - заявив політик, якого цитує агенція новин dpa. У своїй промові німецький урядовець згадав як жертв масових убивств, так і їхніх родичів.

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Геноцид у цій африканській країні Маас назвав "злочином, масштаб якого неможливо уявити". 7 квітня в столиці Руанди Кігалі розпочинаються жалобні заходи з нагоди 25-ої річниці початку різанини.

Очільник німецького дипломатичного відомства також визнав, що навесні 1994 року світова спільнота не змогла вчасно розпізнати ознаки, що попереджали про трагедію, котра насувається.

Геноцид у Руанді розпочався 7 квітня 1994 року. Тоді представники народності хуту, котрі були в більшості, вбивали членів народності тутсі, які опинилися в меншості. Від різанини постраждали й багато поміркованих хуту. Різанина закінчилася приблизно через 100 днів, після того як Руандійський патріотичний фронт (РПФ) на чолі з Полем Кагаме вторгся в Руанду з сусідньої Уганди.

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