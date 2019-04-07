ФРН закликає не забувати геноцид у Руанді

Геноцид у Руанді 1994 року має стати пересторогою для всіх майбутніх поколінь, людству важливо не повторювати подібних трагедій, заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) виступив із закликом не забувати про скоєний 1994 року геноцид у Руанді. Про це Маас заявив у ніч на неділю, 7 квітня, в Берліні з нагоди 25-ої річниці початку масових убивств у Руанді, коли за кілька місяців було вбито близько 800 тисяч осіб.
"Геноцид у Руанді має стати пересторогою для майбутніх поколінь. На всіх нас лежить відповідальність пам'ятати про це й робити все для того, щоб не повторилося те саме", - заявив політик, якого цитує агенція новин dpa. У своїй промові німецький урядовець згадав як жертв масових убивств, так і їхніх родичів.
Геноцид у цій африканській країні Маас назвав "злочином, масштаб якого неможливо уявити". 7 квітня в столиці Руанди Кігалі розпочинаються жалобні заходи з нагоди 25-ої річниці початку різанини.
Очільник німецького дипломатичного відомства також визнав, що навесні 1994 року світова спільнота не змогла вчасно розпізнати ознаки, що попереджали про трагедію, котра насувається.
Геноцид у Руанді розпочався 7 квітня 1994 року. Тоді представники народності хуту, котрі були в більшості, вбивали членів народності тутсі, які опинилися в меншості. Від різанини постраждали й багато поміркованих хуту. Різанина закінчилася приблизно через 100 днів, після того як Руандійський патріотичний фронт (РПФ) на чолі з Полем Кагаме вторгся в Руанду з сусідньої Уганди.