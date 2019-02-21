 ФРН завершила 2018 рік з рекордним профіцитом бюджету в 58 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

ФРН завершила 2018 рік з рекордним профіцитом бюджету в 58 мільярдів євро

Профіцит федерального, регіональних та комунальних бюджетів Німеччини минулого року сягнув рекордних за останні 30 років 58 мільярдів євро.

Профіцит бюджету у ФРН є рекордним п'ятий рік поспіль

Профіцит бюджету у ФРН є рекордним п'ятий рік поспіль

Німеччина завершила минулий рік з найвищим після возз'єднання країни у 1989 році профіцитом бюджету розміром 58 мільярдів євро, повідомило у п'ятницю, 22 лютого, Федеральне статистичне відомство Destatis. Зокрема, надходження, отримані урядом - на федеральному, регіональному та комунальному рівнях - склали 1,543 трильйона євро. Водночас розмір видатків склав 1,485 трильйона євро. Таким чином розмір профіциту німецького бюджету усіх рівнів становив 58 мільярдів євро або 1,7 відсотка від валового внутрішнього продукту (ВВП), який минулого року сягнув 3,4 трильйона євро.

Рекордний профіцит бюджету спостерігається у ФРН п'ятий рік поспіль, повідомив Destatis. Загальний обсяг надходжень до бюджету країни виріс у порівнянні з 2017 роком на 4,7 відсотка, а загальний обсяг витрат зростав дещо повільніше - на 3,2 відсотка. Найбільший профіцит був досягнутий в федеральному бюджеті - 17,9 мільярда євро, тоді як в муніципальних він становив 14,9 мільярда євро, а на рівнях земель - 11,1 мільярда євро.

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За перше півріччя 2018 року у ФРН перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро, що стало абсолютним рекордом з часу возз'єднання Німеччини. (24.08.2018)

Експерти незадоволені темпами зростання економіки минулого року. ВВП зріс менш ніж на два відсотки. Водночас, Німеччина має високий профіцит бюджету. (15.01.2019)

Статистичне відомство пов'язує зростання доходів бюджету з розвитком ринку праці і, як наслідок, збільшенням бази платників податків, а також з оподаткуванням приросту капіталу в поєднанні зі зростанням на 4,3 відсотка внесків до фондів соціального забезпечення, зроблених спільно працівниками та роботодавцями. Надходження за відсотками за запозиченнями та від інвестицій збільшились на 16,1 відсотка у порівнянні з попереднім роком.

Зниження витрат було досягнуто завдяки низьким відсотковим ставкам в Європі, що посприяло зменшенню на 8,5 відсотка витрат на обслуговування зовнішнього боргу ФРН. Попри це, численні муніципалітети мають велике боргове навантаження.

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