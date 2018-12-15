ФРН виплатить компенсацію врятованим під час операції "Кіндертранспорт" євреям

Євреї, яких вивезли з Німеччини під час рятувальної операції "Кіндертранспорт", отримають одноразову грошову виплату в розмірі 2500 євро. Про це єврейська організація Jewish Claims Conference (JCC) і міністерство фінансів ФРН повідомили після перемовин у понеділок, 17 грудня, інформує агенція AFP. За інформацією JCC, перерахування коштів розпочнеться 1 січня 2019 року.

Такий символічний крок "віддає належне особливій долі" єврейських дітей, котрі ще у відносно мирний час змушені були залишити своїх рідних і у більшості випадків "більше жодного разу їх не побачили", зазначається в повідомленні міністерства. Тим самим вони отримають "крихту справедливості", заявив американський дипломат Стюарт Айзенстат, який проводив переговори від імені організації JCC. За словами віце-президента JCC Ґреґа Шнайдера, ухвалене рішення закриває "болючу проріху" в питанні компенсації.

Операція "Кіндертранспорт", що розпочалася у листопаді 1938 року через кілька днів після єврейських погромів "кришталевої ночі", була спрямована на порятунок єврейських дітей. Протягом декількох місяців, котрі тривала операція, з Німеччини, Австрії та Чехословаччини вивезли близько 10 тисяч дітей-євреїв. Більшість з них прийняли в Великобританії прийомні родини. Майже всі діти-біженці більше ніколи не бачили своїх батьків.

Німеччина як і раніше несе "історичну відповідальність" за тих, хто постраждав від "протиправного режиму націонал-соціалістів", йдеться в заяві міністерства фінансів. Щорічно постраждалим виплачується понад один мільярд євро.