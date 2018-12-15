 ФРН виплатить компенсацію врятованим під час операції ″Кіндертранспорт″ євреям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

ФРН виплатить компенсацію врятованим під час операції "Кіндертранспорт" євреям

Міністерство фінансів ФРН та організація Jewish Claims Conference домовились про одноразову виплату 2500 євро нині живим євреям, яких вивезли з НІмеччини під час операції "Кіндертранспорт".

Єврейські діти та підлітки, вивезені з Німеччини в Лондон під час операції Кіндертранспорт (23 грудня 1938 року)

Єврейські діти та підлітки, вивезені з Німеччини в Лондон під час операції "Кіндертранспорт" (23 грудня 1938 року)

Євреї, яких вивезли з Німеччини під час рятувальної операції "Кіндертранспорт", отримають одноразову грошову виплату в розмірі 2500 євро. Про це єврейська організація Jewish Claims Conference (JCC) і міністерство фінансів ФРН повідомили після перемовин у понеділок, 17 грудня, інформує агенція AFP. За інформацією JCC, перерахування коштів розпочнеться 1 січня 2019 року.

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Такий символічний крок "віддає належне особливій долі" єврейських дітей, котрі ще у відносно мирний час змушені були залишити своїх рідних і у більшості випадків "більше жодного разу їх не побачили", зазначається в повідомленні міністерства. Тим самим вони отримають "крихту справедливості", заявив американський дипломат Стюарт Айзенстат, який проводив переговори від імені організації JCC. За словами віце-президента JCC Ґреґа Шнайдера, ухвалене рішення закриває "болючу проріху" в питанні компенсації.

Операція "Кіндертранспорт", що розпочалася у листопаді 1938 року через кілька днів після єврейських погромів "кришталевої ночі", була спрямована на порятунок єврейських дітей. Протягом декількох місяців, котрі тривала операція, з Німеччини, Австрії та Чехословаччини вивезли близько 10 тисяч дітей-євреїв. Більшість з них прийняли в Великобританії прийомні родини. Майже всі діти-біженці більше ніколи не бачили своїх батьків.

Німеччина як і раніше несе "історичну відповідальність" за тих, хто постраждав від "протиправного режиму націонал-соціалістів", йдеться в заяві міністерства фінансів. Щорічно постраждалим виплачується понад один мільярд євро.

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