 ФРН вимагає від США роз′яснень щодо обстрілу знімальної команди DW | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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ФРН вимагає від США роз'яснень щодо обстрілу знімальної команди DW

Права журналістів під час їхньої роботи мають бути більш захищені, наголосив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, коментуючи факти насильства щодо преси під час протестів в США.

Гайко Маас закликав захищати права журналістів

Гайко Маас закликав захищати права журналістів

Німецький уряд вимагає від влади США роз'яснень щодо обстрілу журналістів знімальної команди Deutsche Welle в Міннеаполісі, що був скоєний, ймовірно, поліцейськими. "Журналісти мають виконувати завдання, а саме робити незалежні репортажі, без ризику для своєї безпеки", - заявив у вівторок, 2 червня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він додав, що американська влада має надати більше деталей щодо ситуації з командою DW.

Міністр також закликав владу США захистити пресу. Кожен випадок насильства щодо журналістів треба ретельно розслідувати, а винні мають бути притягнені до відповідальності, наголосив Маас.

Як повідомлялось, в ніч на 31 травня під час протестів у Міннеаполісі знімальна команда Deutsche Welle потрапила під обстріл. За кілька хвилин до прямого включення кореспондента Штефана Зімонса (Stefan Simons) і оператора Макса Ферґа (Max Foerg) обстріляли. На відеоматеріалах з місця події видно, як пролунав постріл, а потім один з поліцейських, які стояли в декількох десятках метрів, опускає предмет, схожий на зброю. Згодом правоохоронці зажадали від журналістів DW покинути місце протестів попри те, що ті пред'явили документ про акредитацію.

Інцидент з командою DW став не єдиним під час заворушень в США. 30 травня від гумових куль постраждали два співробітники інформагентства Reuters і кореспондент шведської газети. 29 травня в Міннеаполісі була затримана знімальна група телеканалу CNN, яка вела прямий репортаж про протести.

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