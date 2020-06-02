ФРН вимагає від США роз'яснень щодо обстрілу знімальної команди DW

Німецький уряд вимагає від влади США роз'яснень щодо обстрілу журналістів знімальної команди Deutsche Welle в Міннеаполісі, що був скоєний, ймовірно, поліцейськими. "Журналісти мають виконувати завдання, а саме робити незалежні репортажі, без ризику для своєї безпеки", - заявив у вівторок, 2 червня, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas). Він додав, що американська влада має надати більше деталей щодо ситуації з командою DW.

Міністр також закликав владу США захистити пресу. Кожен випадок насильства щодо журналістів треба ретельно розслідувати, а винні мають бути притягнені до відповідальності, наголосив Маас.

Як повідомлялось, в ніч на 31 травня під час протестів у Міннеаполісі знімальна команда Deutsche Welle потрапила під обстріл. За кілька хвилин до прямого включення кореспондента Штефана Зімонса (Stefan Simons) і оператора Макса Ферґа (Max Foerg) обстріляли. На відеоматеріалах з місця події видно, як пролунав постріл, а потім один з поліцейських, які стояли в декількох десятках метрів, опускає предмет, схожий на зброю. Згодом правоохоронці зажадали від журналістів DW покинути місце протестів попри те, що ті пред'явили документ про акредитацію.

Інцидент з командою DW став не єдиним під час заворушень в США. 30 травня від гумових куль постраждали два співробітники інформагентства Reuters і кореспондент шведської газети. 29 травня в Міннеаполісі була затримана знімальна група телеканалу CNN, яка вела прямий репортаж про протести.