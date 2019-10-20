 ФРН вважає операцію Туреччини в Сирії порушенням міжнародного права | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2019

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Новини

ФРН вважає операцію Туреччини в Сирії порушенням міжнародного права

Глава МЗС Німеччини назвав наступ Анкари в Сирії "вторгненням" і пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб покласти йому край. Тим часом курдські формування відводять свої підрозділи з районів поблизу турецького кордону.

Очільник німецького МЗС Гайко Маас

Очільник німецького МЗС Гайко Маас

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) назвав операцію Туреччини на півночі Сирії порушенням міжнародного права. "Ми не вважаємо, що напади на курдські підрозділи і на "Загони народної самооборони" сирійських курдів легітимні з точки зору міжнародного права або можуть бути легітимізовані", - заявив він у неділю, 20 жовтня, в ефірі телепрограми Berlin direkt німецького телеканалу ZDF. При цьому Маас назвав наступ Туреччини "вторгненням".

Очільник німецького МЗС зазначив, що докладе зусиль для того, щоб Анкара завершила цю операцію. "Ми зробимо все від нас залежне, щоб режим припинення вогню тривав не тільки п'ять днів, а довше, і тим самим вторгненню був би покладений кінець", - зазначив Мас, говорячи про тимчасове перемир'я, домовленость про яке 17 жовтня досягли США і Туреччина.

Глава МЗС ФРН також прокоментував особисті нападки з боку президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на свою адресу, який назвав його "дилетантом від політики". "Мене це не хвилює. За фактом нехай Ердоган краще займається словесними атаками, ніж ракетними. Якщо нам в цьому плані вдасться досягти взаєморозуміння, він і далі може мене ображати", - заявив Маас.

Раніше 20 жовтня командування "Демократичних сил Сирії" (SDF), де переважають курдські формування, повідомило про виведення своїх підрозділів з районів поблизу турецького кордону на північному сході Сирії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, місто Рас-аль-Айн залишили близько 500 бійців SDF. Тим часом у міністерстві оборони Туреччини поінформували, що в Рас-аль-Айн увійшов конвой у складі 55 транспортних засобів, а згодом колона з 86 транспортних засобів залишила місто.

DW.COM

Туреччина просить США використати свій вплив на курдські "Загони народної самооборони", щоб ті відійшли від сирійського-турецького кордону. Курди та Анкара обвинувачують один одного у порушенні перемир'я. (20.10.2019)

Представники курдських збройних формувань повідомили про виведення своїх сил з прикордонного міста Рас-аль-Айн. Виведення курських підрозділів з міста підтвердили й спостерігачі. (20.10.2019)

Нагадаємо, згідно з угодою між Анкарою та Вашингтоном збройні формування сирійських курдів упродовж п'яти діб мають відступити на більш ніж 30 кілометрів від сирійсько-турецького кордону. Звільнений від курдів район опиниться під контролем Туреччини як "зона безпеки". Натомість Анкара фактично призупинила наступ на курдів.

Ердоган заявляв, що сирійські курди мають звільнити усю ділянку сирійсько-турецького кордону на схід від річки Євфрат аж до кордону Іраку, що завдовжки майже 440 кілометрів. Водночас представник США зазначив, що домовленість стосується ділянки кордону завдовжки 120 кілометрів. Речник Ердогана підтвердив, що у домовленості йдеться про ділянку довжиною 120 кілометрів, однак Анкара прагне більшої території для "зони безпеки".

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