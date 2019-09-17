ФРН, Британія та Франція: Іран відповідальний за атаки на Саудівську Аравію

Німеччина, Франція та Великобританія слідом за США поклали на Іран відповідальність за атаки на нафтопереробні заводи національної нафтової компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії. Спільну заяву трьох країн оприлюднено в понеділок, 23 вересня, в Нью-Йорку, де проходить сесія Генеральної Асамблеї ООН.

"Для нас очевидно, що Іран несе відповідальність за ці напади. Іншого переконливого пояснення немає", - йдеться в заяві канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel), президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Великобританії Бориса Джонсона, зробленій за підсумками їхньої зустрічі. Політики закликали Тегеран продемонструвати готовність до переговорів щодо своєї ядерної програми, а також з питань убезпечення близькосхідного регіону.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран. Марк Еспер днями також заявив, що все вказує на відповідальність Тегерана за напади, з ними погоджувалися представники Саудівської Аравії. 18 вересня Ер-Ріяд заявив про "безсумнівну причетність" Ірану до атаки на НПЗ. Тегеран заперечує свою причетність до нападів.