Френсіс Форд Коппола: кінолегенді виповнилося 80 років (фотогалерея)

Френсіс Форд Коппола: кінолегенда, режисер-зірка, голлівудський бунтар і … винороб
Коппола-винороб
Однак протягом останніх двох десятиліть культовий режисер потрапляв у медійні заголовки переважно завдяки винарні, яку він досі тримає у каліфорнійських горах. Деякі критики через це закидають, що вино приносить йому кращі результати, ніж останні кінороботи. Утім, факт залишається фактом: в 1997 році стрічка "Благодійник" з юним Меттом Деймоном визнана найкращою екранізацією творів Джона Грішема.
Автор: Йохен Кюртен, Валерій Сааков