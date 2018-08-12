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Фрауке Петрі

Фрауке Петрі - німецький політик, одна з лідерів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрауке Петрі". Фрауке Петрі є співголовою правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". На виборах до Бундестагу 2017 року вона виборола для себе прямий мандат. За освітою Фрауке Петрі є хіміком. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами

У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами 12.08.2018

Зустрічі глави спецслужби Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена з лідерами правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликали критику в Бундестазі.
Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво

Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво 02.12.2017

Чинного голову партії "Альтернатива для Німеччини" Йорґа Мойтена переобрано іще на два роки. Другим співголовою партії обрали лідера фракції АдН у Бундестазі Александера Ґауланда.

Скандальні обличчя АдН: популісти проти ще більших популістів (27.09.2017) 27.09.2017

Успіх "Альтернативи для Німеччини" на виборах до Бундестагу не викликав би такого обурення, якби представники партії не робили скандальних заяв про Гітлера, жертв Голокосту та Вермахт.

Співголова Альтернативи для Німеччини оголосила про вихід з партії

Співголова "Альтернативи для Німеччини" оголосила про вихід з партії 26.09.2017

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі не конкретизувала, коли саме вона вийде зі складу цієї політичної сили.
Альтернатива для Німеччини: перемогти і пересваритися (відео)

"Альтернатива для Німеччини": перемогти і пересваритися (відео) 25.09.2017

Перший скандал в лавах "Альтернативи для Німеччини" стався одразу після того, як праві популісти пройшли в Бундестаг.

"Альтернатива для Німеччини": щойно пройшли в Бундестаг, а фракція вже розпадається (25.09.2017) 25.09.2017

Перший скандал в лавах "Альтернативи для Німеччини" стався одразу після парламентських виборів, на яких праві популісти пройшли в Бундестаг. Співголова АдН Фрауке Петрі відмовилася входити до складу партійної фракції.

Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН

Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН 25.09.2017

Співочільниця "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі виграла вибори в одномандатному окрузі. Вона вирішила не входити до складу фракції власної партії в Бундестазі.
Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель

Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель 24.09.2017

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" уперше проходить до Бундестагу. Основні факти про антимігрантську та контраверсійну партію, яка посіла на нинішніх виборах до німецького парламенту третє місце.

Комітет Ландтагу Саксонії проголосував за позбавлення імунітету лідерки правопопулістів

Комітет Ландтагу Саксонії проголосував за позбавлення імунітету лідерки правопопулістів 17.08.2017

Комітет земельного парламенту проголосував за позбавлення імунітету Фрауке Петрі. Якщо жоден депутат не внесе протест, це рішення набуде чинності.
Альтернатива для Німеччини йде на вибори з другом Кремля і маловідомою неолібералкою

"Альтернатива для Німеччини" йде на вибори з другом Кремля і маловідомою неолібералкою 25.04.2017

Через гострі розбіжності в "Альтернативі для Німеччини" її найбільш відомий політик Фрауке Петрі не стала головним кандидатом партії на виборах до Бундестагу.

Популістська Альтернатива для Німеччини визначилась з лідерами передвиборчого списку

Популістська "Альтернатива для Німеччини" визначилась з лідерами передвиборчого списку 23.04.2017

Делегати партійного з'їзду "Альтернативи дня Німеччини" затвердили передвиборчу програму партії та проголосували за першу десятку партійного списку на виборах до Бундестагу.
У ФРН праві популісти голосуватимуть за програму партії та першу десятку партійного списку

У ФРН праві популісти голосуватимуть за програму партії та першу десятку партійного списку 23.04.2017

На порядку денному другого дня партійного з'їзду "Альтернативи дня Німеччини" - затвердження передвиборної програми партії. Делегати також голосуватимуть за першу десятку партійного списку на виборах до Бундестагу
З'їзд АдН відкинув план перетворення на прагматичну політичну партію

З'їзд АдН відкинув план перетворення на прагматичну політичну партію 22.04.2017

Делегати з'їзду популістської "Альтернативи для Німеччини" відкинули прагматичний план розвитку партії, який запропонувала Фрауке Петрі.
Коментар: Що криється за відмовою Фрауке Петрі очолити список Альтернативи для Німеччини

Коментар: Що криється за відмовою Фрауке Петрі очолити список "Альтернативи для Німеччини" 20.04.2017

Відмова Фрауке Петрі очолити партійний список на виборах до Бундестагу не означає її відмову від прагнення до влади. Це радше тактичний хід, вважає Кай-Александер Шольц.
Лідерка правопопулістів не буде номером один на виборах до Бундестагу

Лідерка правопопулістів не буде "номером один" на виборах до Бундестагу 19.04.2017

Лідерка "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі не має наміру очолювати список своєї партії на виборах до Бундестагу. Несподівана заява прозвучала напередодні партійного з'їзду політсили.
Лідерка Альтернативи для Німеччини зустрілася з російськими підсанкційними політиками

Лідерка "Альтернативи для Німеччини" зустрілася з російськими підсанкційними політиками 21.02.2017

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі зустрілась у Москві з представниками Держдуми РФ. Участь у зустрічі взяли В'ячеслав Володін, Володимир Жириновський та Петро Толстой.
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