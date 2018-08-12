Фрауке Петрі - німецький політик, одна з лідерів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрауке Петрі". Фрауке Петрі є співголовою правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". На виборах до Бундестагу 2017 року вона виборола для себе прямий мандат. За освітою Фрауке Петрі є хіміком. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.