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Фрауке Петрі - німецький політик, одна з лідерів правопопулістської "Альтернативи для Німеччини".
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Фрауке Петрі". Фрауке Петрі є співголовою правопопулістської "Альтернативи для Німеччини". На виборах до Бундестагу 2017 року вона виборола для себе прямий мандат. За освітою Фрауке Петрі є хіміком. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Перший скандал в лавах "Альтернативи для Німеччини" стався одразу після парламентських виборів, на яких праві популісти пройшли в Бундестаг. Співголова АдН Фрауке Петрі відмовилася входити до складу партійної фракції.
На порядку денному другого дня партійного з'їзду "Альтернативи дня Німеччини" - затвердження передвиборної програми партії. Делегати також голосуватимуть за першу десятку партійного списку на виборах до Бундестагу
Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі зустрілась у Москві з представниками Держдуми РФ. Участь у зустрічі взяли В'ячеслав Володін, Володимир Жириновський та Петро Толстой.