Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Франц Бекенбауер - колишній німецький футболіст і спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франц Бекенбауер".
Франц Антон Бекенбауер є колишнім німецьким футболістом, тренером і спортивним функціонером. До 2009 року він був президентом футбольного клубу "Баварія Мюнхен". Після своєї відставки Бекенбауер став почесним головою цього клубу. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Футболістів світового рівня безліч, справжніх зірок значно менше. Хто з футболістів найвидатніший? Красунчик Кріштіану Роналду? Самозакоханий Златан Ібрагімович? Чи, може, "кайзер" Франц Бекенбауер? Дізнайтеся у топ-п'ятірці від DW!
Футбольна федерація хотіла сім мільйонів євро "для Африки" і 33 мільйони євро на інформаційну техніку для ЧС-2006, пише Süddeutsche Zeitung. У підсумку оргкомітет німецького чемпіонату виплатив ФІФА тільки половину суми.