Франц Бекенбауер - колишній німецький футболіст і спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франц Бекенбауер".

Франц Антон Бекенбауер є колишнім німецьким футболістом, тренером і спортивним функціонером. До 2009 року він був президентом футбольного клубу "Баварія Мюнхен". Після своєї відставки Бекенбауер став почесним головою цього клубу. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.