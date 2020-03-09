Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Франц Бекенбауер

Франц Бекенбауер - колишній німецький футболіст і спортивний функціонер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Франц Бекенбауер".

Франц Антон Бекенбауер є колишнім німецьким футболістом, тренером і спортивним функціонером. До 2009 року він був президентом футбольного клубу "Баварія Мюнхен". Після своєї відставки Бекенбауер став почесним головою цього клубу. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям літню казку

Футбольний ЧС-2006: швейцарці псують німцям "літню казку" 09.03.2020

Чемпіонат світу з футболу 2006 року став для ФРН справжнім святом. Однак у "літньої казки" є темний бік. У Швейцарії починається процес у справі ексчиновників Німецького футбольного союзу, який звинувачують у шахрайстві.
Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів

Прокуратура Швейцарії обвинуватила в шахрайстві колишніх футбольних функціонерів 06.08.2019

Колишніх футбольних функціонерів з ФРН обвинуватили у шахрайстві при транзакції на суму в майже сім мільйонів євро. Розслідування щодо Франца Бекенбауера вивели в окреме провадження через його стан здоров'я.

Топ 5 зірок світового футболу: хто найвидатніший? (20.09.2017) 20.09.2017

Футболістів світового рівня безліч, справжніх зірок значно менше. Хто з футболістів найвидатніший? Красунчик Кріштіану Роналду? Самозакоханий Златан Ібрагімович? Чи, може, "кайзер" Франц Бекенбауер? Дізнайтеся у топ-п'ятірці від DW!
Швейцарські слідчі допитали Франца Бекенбауера

Швейцарські слідчі допитали Франца Бекенбауера 23.03.2017

Легенда німецького футболу, голова оргкомітету Чемпіонату світу-2006 Франц Бекенбауер дав свідчення у прокуратурі Швейцарії. Прокуратура розслідує можливі порушення з боку колишніх німецьких футбольних функціонерів.
ЗМІ: Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006

ЗМІ: Бекенбауер отримав 5,5 мільйона євро за підготовку ЧС-2006 13.09.2016

Голова німецького оргкомітету з підготовки Чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині Франц Бекенбауер отримав від Німецького футбольного союзу за свою роботу гонорар розміром 5,5 мільйона євро, пише Der Spiegel.
Прокуратура Швейцарії веде провадження проти 4 членів оргкомітету ЧС-2006

Прокуратура Швейцарії веде провадження проти 4 членів оргкомітету ЧС-2006 01.09.2016

Справа ЧС-2006 набирає обертів у Швейцарії, під підозрою у кримінальному провадженні прокуратури - ключові колишні футбольні менеджери ФРН, у тому числі Франц Бекенбауер.
Коментар: 24 команди на Євро-2016 - за й проти

Коментар: 24 команди на "Євро-2016" - за й проти 01.06.2016

Як вплине на рівень "Євро-2016", що стартує вже 10 червня, небувало велика кількість команд-учасниць? Це питання в заочній дискусії обговорили оглядачі DW Александр Фріч та Єнс Крепела.
Звіт про корупцію щодо ЧС-2006: доказів нема, багато запитань до Бекенбауера

Звіт про корупцію щодо ЧС-2006: доказів нема, багато запитань до Бекенбауера 04.03.2016

Юридична компанія, яка перевіряє можливу купівлю голосів задля проведення Чемпіонату світу 2006 в Німеччині, не знайшла доказів підкупу. Утім, юристи не виключають, що корупція могла мати місце.
Комісія з етики ФІФА покарала Франца Бекенбауера

Комісія з етики ФІФА покарала Франца Бекенбауера 17.02.2016

Комісія з етики ФІФА попередила і наклала штраф на Франца Бекенбауера. Це рішення не стосується надання Німеччині права на проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року.
Німецька преса: Усі хочуть знати, чи було куплено літню казку ЧС-2006

Німецька преса: Усі хочуть знати, чи було куплено "літню казку" ЧС-2006 10.11.2015

Відставка голови Німецького футбольного союзу Вольфґанґа Нірсбаха мало що прояснила в конфлікті довкола можливої купівлі Чемпіонату світу з футболу 2006 року, наголошують німецькі видання.
DFB: Скандальний документ перед отриманням ЧС-2006 із ФІФА підписав Бекенбауер

DFB: Скандальний документ перед отриманням ЧС-2006 із ФІФА підписав Бекенбауер 10.11.2015

Німецький футбольний союз підтвердив, що Бекенбауер підписував підозрілу домовленість із віце-президентом ФІФА перед отриманням Німеччиною права на проведення Чемпіонату світу 2006 року.
Бекенбауер заперечує купівлю Чемпіонату світу з футболу 2006 року

Бекенбауер заперечує "купівлю" Чемпіонату світу з футболу 2006 року 26.10.2015

Колишній очільник оргкомітету ЧС-2006 Франц Бекенбауер визнав певні помилки, але заперечив підкуп членів виконкому ФІФА.
ЗМІ: ФІФА вимагала від оргкомітету ЧС у Німеччині 40 мільйонів ​​євро

ЗМІ: ФІФА вимагала від оргкомітету ЧС у Німеччині 40 мільйонів ​​євро 24.10.2015

Футбольна федерація хотіла сім мільйонів євро "для Африки" і 33 мільйони євро на інформаційну техніку для ЧС-2006, пише Süddeutsche Zeitung. У підсумку оргкомітет німецького чемпіонату виплатив ФІФА тільки половину суми.
Легенда німецького футболу Франц Бекенбауер під прицілом комісії з етики ФІФА

Легенда німецького футболу Франц Бекенбауер під прицілом комісії з етики ФІФА 21.10.2015

Слідча палата комісії з етики ФІФА завершила розслідування проти відомого німецького футболіста Франца Бекенбауера та подала позов проти нього. Деталі справи поки що не відомі.
Бекенбауер: ЧС з футболу в Німеччині не купувався

Бекенбауер: ЧС з футболу в Німеччині не купувався 19.10.2015

Колишній очільник німецького заявочного комітету з проведення Чемпіонату світу з футболу 2006 року Франц Бекенбауер заперечує корумповане отримання Німеччиною права на проведення мундіалю.
70 років Францу Бекенбауеру - обличчя короля

70 років Францу Бекенбауеру - обличчя короля 11.09.2015

Кар'єра Франца Бекенбауера у світовому спорті була чи не найбільш цікавою та різноманітною, а його прізвисько "Імператор" з'явилося не на рівному місці.
Інші статті