Франція: 112 померлих від COVID-19 за добу, уряд отримав більше повноважень

Парламент Франції ухвалив законопроєкт, що дозволяє уряду країни оголосити "надзвичайний стан в галузі охорони здоров'я". Ухвалений у неділю, 22 березня, проєкт закону покликаний поліпшити боротьбу з епідемією коронавірусу в країні, передає агенція новин AP.

Ухвалений законодавцями нормативний акт дозволить уряду накладати обмеження, в тому числі й щодо таких питань як свобода пересування, ведення торгівлі, підприємництва і свобода зібрань. Документ також дозволяє уряду вимагати надання необхідних товарів і послуг для боротьби з нинішнім надзвичайним станом у галузі охорони здоров'я.

Законопроєкт також передбачає перенесення загальнонаціональних муніципальних виборів, які планувалося провести в неділю. Крім того, передбачається пакет економічних заходів щодо підтримки працівників і підприємств, які могли постраждати від нинішньої кризи.

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Вже понад 16 тисяч випадків COVID-19

Тим часом французькі органи охорони здоров'я ввечері у неділю повідомили про 16018 підтверджених випадків COVID-19. Крім того, впродовж минулої доби від COVID-19 померло 112 людей. Загалом жертвами цієї небезпечної хвороби у Франції стало вже 674 людини, передає агенція новин AFP.