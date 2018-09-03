Франція та Німеччина: смерть Захарченка посилює важливість Мінського процесу

Німеччина та Франція вважають, що смерть ватажка проросійських сепаратистів у Донецьку Олександра Захарченка не має вплинути на мінські угоди та продовження переговорного процесу. Про це в понеділок, 3 вересня, заявили офіційні представники цих країн.

"Останні події на Сході України не ставлять під питання ні зобов'язання сторін за мінськими домовленостями, ні важливість зустрічей між Німеччиною, Францію, Росією та Україною в нормандському форматі", - сказала речниця міністерства закордонних справ Франції. За її словами, саме під час виникнення напруження треба проводити переговори у дусі доброї волі.

У свою чергу, речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) того ж дня закликав всі сторони до подальшої конструктивної участі в переговорах, як у тристоронній контактній групі, так і в нормандському форматі. "Справді важливо уникнути зараз ескалації", - йдеться у його заяві. За словами Зайберта, федеральний уряд Німеччини, канцлерка та міністр закордонних справ надалі братимуть участь у мирному процесі.

Нагадаємо, що Росія тимчасово призупинила участь у переговорах після смерті Захарченка. Втім, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 3 вересня заявив, що виконання мінських домовленостей залишається єдиним способом врегулювати конфлікт на Донбасі. "Ми готові до компромісів у будь-якому конфлікті, в будь-якій кризі, де Російська Федерація так чи інакше бере участь у зусиллях з його врегулювання - чи то Сирія, чи то українське врегулювання, де ми зіграли вирішальну роль у випрацюванні мінських домовленостей, котрі залишаються єдиним шляхом подолання кризи на Сході України", - цитує Лаврова "Інтерфакс".

"Глава" самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко 31 серпня отримав смертельне поранення внаслідок вибуху в кафе "Сепар" у центрі Донецька. Представники російської влади заявили, що за цією смертю стоїть Київ. В Україні натомість вважають, що замах організували конкуренти Захарченка в середовищі бойовиків або російські спецслужби.

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