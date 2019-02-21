Франція та Німеччина погодили деталі створення бюджету Єврозони - Reuters

Франція та Німеччина погодили деталі пропозиції зі створення єдиного бюджету Єврозони, повідомила у п'ятницю, 22 лютого, агенція Reuters з посиланням на документ німецького уряду. Повідомляється, що вперше цей бюджет може бути сформований не раніше 2021 року та має стати частиною бюджету Євросоюзу. Його розмір може бути визначений наприкінці цього року під час переговорів щодо наступного бюджету ЄС.

Планується, що окрім поточних внесків до бюджету ЄС, країни будуть сплачувати кошти до бюджету Єврозони на основі міжурядової угоди. Ці внески можуть бути зроблені, наприклад, за рахунок податку на фінансові операції, який запланований до впровадження. В документі йдеться, що уряди країн зможуть також самі вирішити, коштом яких податків наповнювати новий бюджет.

Метою створення бюджету Єврозони є збільшення конкурентоспроможності та заохочення до національних реформ у Єврозоні, йдеться у пропозиції двох країн. Це планується робити шляхом фінансування інвестиційних проектів або державних інвестиційних програм. Також документ покликаний сприяти зменшенню різниці в економічному розвитку між різними державами ЄС.

Планується, що країни будуть надавати свої пропозиції щодо фінансування реформ Європейській Комісії, яка буде їх затверджувати під час консультацій з урядами. Гроші будуть виділятися залежно від реалізації реформ, передає Reuters. Своєю чергою уряди країн мають також надавати фінансування на ці проекти з національних бюджетів. Планується, що ідея створення нового бюджету буде презентована на наступній зустрічі міністрів фінансів Єврозони.